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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 5 мая 2024 года – ситуация на фронте

Війна в Україні

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 5 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 5 мая 2024

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Потери РФ на 5 мая 2024

  • личного состава – около 474 260 (+860);
  • танков ‒ 7 375 (+9);
  • боевых бронированных машин – 14 179 (+18);
  • артиллерийских систем – 12 212 (+21);
  • реактивных систем залпового огня – 1 057 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 790 (+2);
  • самолетов – 349 (+1);
  • вертолетов – 325;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 636 (+25);
  • крылатых ракет – 2 147 (+1);
  • кораблей (катеров) ‒ 26;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 418 (+37);
  • специальной техники – 2 002 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
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