Карта боевых действий на 5 мая 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 5 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 5 мая 2024

Потери РФ на 5 мая 2024

личного состава – около 474 260 (+860);

танков ‒ 7 375 (+9);

боевых бронированных машин – 14 179 (+18);

артиллерийских систем – 12 212 (+21);

реактивных систем залпового огня – 1 057 (+1);

средств противовоздушной обороны – 790 (+2);

самолетов – 349 (+1);

вертолетов – 325;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 9 636 (+25);

крылатых ракет – 2 147 (+1);

кораблей (катеров) ‒ 26;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 16 418 (+37);

специальной техники – 2 002 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.