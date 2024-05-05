В Генштабе пояснили принцип проверки данных призывника в электронном кабинете
Сотрудники ТЦК, остановившие на улице украинца призывного возраста, смогут проверить его данные в электронном кабинете, подключившись к единому онлайн-реестру.
Об этом рассказал представитель Генштаба ВСУ полковник Юрий Глущенко.
Мобилизация в Украине — электронный кабинет
Все данные мужчин в Украине после вступления в силу Закона №10449 О мобилизации будут обновлены и поступят в единый государственный реестр.
При проверке данных в онлайн-режиме, или позвонив оператору ЕДРВ, представители ТЦК смогут получить всю информацию о гражданине, необходимую в рамках призыва.
Глущенко добавил, что в военный билет будет наклеен штрих-код, распечатанный из единого государственного реестра.
– Чтобы получить все данные о гражданине этот код следует отсканировать, — подчеркнул он.
По словам военного, введение в эксплуатацию электронного кабинета военнообязанного значительно разгрузит ТЦК и упростит ведение учета украинцев, подлежащих военному призыву.