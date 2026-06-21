Временно оккупированный Крым остается главным идеологическим трофеем России, за который Москва будет держаться до последнего, даже если он превратится в изолированный полуостров.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

Мадьяр объяснил, почему РФ будет держаться за Крым

По словам командующего СБС, использование Крыма как военного плацдарма для атак на Украину все больше теряет смысл для России.

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Мадяр объяснил, что Силы обороны системно реализуют стратегию истощения врага, нанося удары по противовоздушной обороне и логистическим объектам оккупантов, что превращает Крым в неподъемный “чемодан без ручки” для российского бюджета.

– Дальше работает рецепт борща от свободолюбивой украинской птицы: полный ППОпад, рыхление остатков флота, остановка теневого, тотальное ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун. Корми, дед бункерный, дотациями, но не мечтай контролировать. Как было, уже не будет, – заявил он.

В то же время командующий СБС извинился перед украинцами на временно оккупированной территории за постоянные воздушные тревоги, закрытые мосты и дороги, громкие звуки взрывов и стресс.

Мадьяр призвал гражданских жителей Крыма держаться подальше от военных объектов и всего огнеопасного.

– Другим способом демилитаризировать червя и выкурить 1 млн оккупасов с полуострова не усматривается. Работы много. И мы ее знаем. Крым положит Москву – это точка психологического излома, иглая кощея-сухоребрик у нас под носом прятанная. Все диктатуры разрушаются внезапно, вспомните любой пример, – подчеркнул Мадьяр.

Днем 21 июня стало известно, что в оккупированном Крыму полностью приостановлена ​​продажа бензина для гражданского населения после точечных ударов Сил обороны Украины по военным объектам.

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