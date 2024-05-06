Главные события ночи 6 мая: блэкаут на Сумщине и бои за Красногоровку

В ночь на 6 мая российские войска нанесли массированный удар беспилотникам Shahed-136/131 по Сумской области.

После многочисленных взрывов в областном центре и других городах региона начал исчезать свет.

Утром активизировалась вражеская тактическая авиация в акватории Азовского моря и, согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, под обстрелом оказалась Херсонщина.

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Последние новости

Атака дронами сегодня

Массированная атака Шахедов на энергообъекты Сумщины

Удары КАБов по Херсонщине

Опровержение о захвате завода в Красногоровке

Стало известно о случае, из-за которого Берлускони усомнился в Путине

Подконтрольная Медведчуку медиаплатформа Voice of Europe может попасть под санкции ЕС

Атака дронами сегодня

Атака дронами сегодня была сосредоточена только на Сумской области.

Российские войска выпустили по региону из Курской области РФ 13 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили на территории области 12 БпЛА.

Массированная атака Шахедов на энергообъекты Сумщины

Взрывы в Сумах 6 мая гремели с полуночи до двух ночи.

После первых взрывов пропал свет в отдельных районах областного центра.

Еще через несколько минут стало известно о частичном обесточении Лебедина, Белополья, Ахтырки.

Около часа ночи руководитель областной военной администрации Алексей Дрозденко сообщил об авиаударе по энергетическим объектам региона.

Еще через час руководитель ОВА уточнил, что из-за массированной атаки Шахедов на энергообъекты Сумщины объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание.

В настоящее время в области энергетики работают над восстановлением света.

Удары КАБов по Херсонщине

На рассвете в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения, поскольку в акватории Азовского моря активизировалась тактическая авиация РФ.

В частности, в 05:39 в ВС ВСУ сообщили об ударах КАБов по Херсонщине.

Городские и областные власти о последствиях утреннего обстрела пока не сообщали.

Опровержение о захвате завода в Красногоровке

Спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин опроверг заявления окупантов о якобы захвате завода посреди Красногоровки в Донецкой области, что на Новопавловском направлении.

По словам спикера ОСГВ Хортица, враг не оставляет попыток штурмовать населенный пункт небольшими группами, но Вооруженные силы Украины огнем артиллерии и минометов нивелируют попытки оккупантов зайти в город.

Стало известно о случае, из-за которого Берлускони усомнился в Путине

Стало известно, как благосклонный к президенту РФ Владимиру Путину уже покойный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони усомнился в главе Кремля.

Об этом случае в комментарии газете Corriere della Sera рассказал бывший член Сената Италии Фабрицио Чиччитто, представлявший в верхней палате итальянского парламента партию Берлускони Вперед, Италия.

По словам Чиччитто, президент России Владимир Путин, отдыхая в 2013 году на даче в РФ, застрелил двух косуль, вырезал сердца животных, и предлагал бывшему итальянскому премьеру Сильвио Берлускони съесть убитую добычу.

Тогда, рассказывал Берлускони Чиччитто, “Путин продемонстрировал свою жестокую натуру, которую он не мог представить в таком добром и рациональном человеке”.

Подконтрольная Медведчуку медиаплатформа Voice of Europe может попасть под санкции ЕС

Подконтрольная экс-нардепу от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку медиаплатформа Voice of Europe может попасть под санкции Евросоюза.

По словам вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, Voice of Europe может попасть в 14-й пакет европейских санкций против России и ее союзников.

Чехия отнесла эту медиакомпанию в “черный список” еще в конце марта, поскольку ее спецслужбы располагают данными о вероятном влиянии Voice of Europe на результаты европейских выборов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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