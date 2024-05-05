Российские оккупанты в очередной раз заявили о якобы оккупации завода посреди Красногоровки в Донецкой области, что на Новопавловском направлении. Впрочем, в Вооруженных силах Украины опровергли заявления врага, указав, что российские захватчики регулярно обстреливаются на этом опорном пункте украинскими войсками.

Об этом в комментарии Liga заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин.

Ситуация в Красногоровке: ВСУ опровергают захват завода Россией

Накануне один из российских пропагандистов опубликовал видео с беспилотника, где на крыше Красногоровского огнеупорного завода россияне устанавливают флаг РФ. Также российские пропагандисты сообщали, что этот завод якобы полностью захвачен Россией.

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Комментируя это, представитель ОСГВ Хортица указал, что враг не оставляет попыток штурмовать населенный пункт небольшими группами, но Вооруженные силы Украины огнем артиллерии и минометов нивелируют попытки оккупантов зайти в город.

— Часть вражеских групп, которые успели зайти и спрятаться на территории остатков огнеупорного завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры для выбивания врага оттуда, — заявил Волошин.

По его словам, Красногоровка находится под контролем украинских подразделений, хотя и отмечает, что “вражеская российская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в город и где-то закрепилась и вывесила свое триколорное тряпье, но никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел”.

Назар Волошин говорит, что оккупанты, которые прорвались штурмовыми группами в Красногоровку, находятся в “сложном положении”, поскольку у них практически нет поставок боекомплекта и поддержки бронетехникой.

Представитель ОСГВ добавляет, что сейчас бои идут, а украинские защитники сдерживают продвижение противника вглубь города. Ситуация находится под контролем Украины.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян не только в районе Красногоровки, но и в районе Георгиевки, Парасковиевки, Урожайного и Водяного Донецкой области. Накануне враг 15 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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