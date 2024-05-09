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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Бачимо, до чого готується окупант: Зеленський провів нараду із керівниками Сил оборони

Звернення Зеленського – 9 травня 2024 дивіться відео онлайн
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 9 травня провів Ставку, де заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, голови Генштабу Анатолія Баргилевича та міністра оборони Рустема Умєрова.

Головною темою обговорення стала можливість прискорення постачання зброї від партнерів і те, як діяти зараз наявними силами та засобами, наявною зброєю.

Про це розповів сам президент у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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— Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам і командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті та знищують окупанта, – заявив глава держави.

Також сьогодні Зеленський призначив нового командувача ССО Героя України Олександра Трепака. Охарактеризував його гарант як гідну людину та сильного воїна.

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Звернення Зеленського 9 травня – зустріч із Мецолою

9 травня під час візиту до Києва президентки Європарламенту Роберти Мецоли у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.

За словами президента Зеленського, це дуже символічно.

— Це те, чим російські нацисти хочуть підмінити життя не лише в Україні, а й у всій нашій Європі, всюди, куди дістануться їхні терористичні удари. Україну вони не злякають і не зламають – так само, як і всіх тих, хто сміливо та принципово допомагає нам захищати життя, – заявив глава держави.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, військова допомога, Владимир Зеленский
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