Президент Европарламента Метсола прибыла в Киев

В День Европы, 9 мая, президент Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев.

На железнодорожном вокзале в Киеве ее встретил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Спикер парламента назвал визит президента Европарламента именно в День Европы очень знаковым.

— В этот важный день я рад приветствовать в Киеве президента Европейского Парламента Роберту Метсолу. Европарламент, несомненно, на передовой поддержки Украины. Он был первой институцией в ЕС, которая выступила за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе, — подчеркнул Стефанчук.

Также, по его словам, Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку борьбы Украины за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия и усилении санкционного давления против РФ.

Сама Роберта Метсола выложила в сети Х видео с прибытия в Киев.

— Снова в Стране Отважных. В Киеве в День Европы, — написала она в комментарии.

Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day ????????????????

Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи ???????????????? pic.twitter.com/y8tKAGpctd

— Roberta Metsola (@EP_President) May 9, 2024