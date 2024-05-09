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Валентина Летяк, редактор ленты

Президент Европарламента Метсола прибыла в Киев

Мецола прибула до Києва
Фото: Верховная Рада

В День Европы, 9 мая, президент Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев.

Роберта Метсола в Киеве

На железнодорожном вокзале в Киеве ее встретил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Спикер парламента назвал визит президента Европарламента именно в День Европы очень знаковым.

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— В этот важный день я рад приветствовать в Киеве президента Европейского Парламента Роберту Метсолу. Европарламент, несомненно, на передовой поддержки Украины. Он был первой институцией в ЕС, которая выступила за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе, — подчеркнул Стефанчук.

Также, по его словам, Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку борьбы Украины за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия и усилении санкционного давления против РФ.

Сама Роберта Метсола выложила в сети Х видео с прибытия в Киев.

— Снова в Стране Отважных. В Киеве в День Европы, — написала она в комментарии.

В прошлом году 9 мая Киев посещала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Источник: Верховная Рада
Европарламент, Верховна Рада IX скликання, День Європи, Київ, Руслан Стефанчук
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