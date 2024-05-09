Зеленский уволил Залужного с военной службы – указ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в отставку.
Зеленский уволил Залужного с военной службы: что известно
Указ об увольнении Залужного с военной службы обнародован на сайте Офиса президента Украины.
Основанием для увольнения Залужного с военной службы в отставку является состояние здоровья.
После увольнения с военной службы в отставку за Валерием Залужным сохраняется право ношения военной формы.
Другим указом президент Украины назначил Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Что известно о Валерии Залужном
Валерий Залужный был главнокомандующим ВСУ два с половиной года – с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года.
Его в должности заменил Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
9 февраля Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины.
7 марта президент утвердил кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
В тот же день Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.
Назначение Валерия Залужного на должность посла состоялось 9 мая.
К слову, накануне Валерий Залужный стал почетным гражданином Киева.
В этот же день почетной гражданкой Киева стала и писательница Лина Костенко.
Награды Валерию Залужному и Лине Костенко вручил городской глава столицы Виталий Кличко дома у Лины Васильевны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 806-е сутки.
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