Зеленский уволил Залужного с военной службы – указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в отставку.

Зеленский уволил Залужного с военной службы: что известно

Указ об увольнении Залужного с военной службы обнародован на сайте Офиса президента Украины.

Основанием для увольнения Залужного с военной службы в отставку является состояние здоровья.

Сейчас смотрят

После увольнения с военной службы в отставку за Валерием Залужным сохраняется право ношения военной формы.

Другим указом президент Украины назначил Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Что известно о Валерии Залужном

Валерий Залужный был главнокомандующим ВСУ два с половиной года – с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года.

Его в должности заменил Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

9 февраля Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины.

7 марта президент утвердил кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В тот же день Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Назначение Валерия Залужного на должность посла состоялось 9 мая.

К слову, накануне Валерий Залужный стал почетным гражданином Киева.

В этот же день почетной гражданкой Киева стала и писательница Лина Костенко.

Награды Валерию Залужному и Лине Костенко вручил городской глава столицы Виталий Кличко дома у Лины Васильевны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 806-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.