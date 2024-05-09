Сергей Рудь уволен с должности начальника Управления государственной охраны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя.

Соответствующий указ президента №317/2024 обнародован на официальном сайте главы государства.

Увольнение Сергея Рудя

— Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины, — говорится в документе.

Официально не сообщается, почему президент решил уволить Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны.

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Однако недавно Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов 5-й службы ФСБ, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского.

Среди задержанных — двое полковников Управления государственной охраны (УГО).

Сергей Рудь — факты из биографии

Сергей Рудь — генерал-майор, начальник Управления государственной охраны Украины с 16 октября 2019 года до 9 мая 2024 года.

Он родился 24 апреля 1977 года в поселке городского типа Виньковцы Хмельницкой области.

В 1998 году он окончил Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого (бакалавр инженерной механики).

В период с 1998 до 2002 годов Сергей Рудь проходил военную службу на должностях лиц офицерского состава специальных аэромобильных подразделений Пограничных войск Украины.

В течение 2002-2006 годов он перешел на военную службу на должностях лиц офицерского состава подразделений охраны органов государственной власти в Управлении государственной охраны Украины.

В период с 2006 до 2011 годов Сергей Рудь работал в Департаменте работы с личным составом Управления государственной охраны, а в течение 2011-2018 годов на руководящих должностях Института Управления государственной охраны Украины КНУ имени Тараса Шевченко.

В 2015 году он окончил Институт Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (профессионал по охранной деятельности и безопасности).

Уже с 2018 до мая 2019 года Сергей Рудь был на руководящих должностях в Департаменте личной охраны Управления государственной охраны Украины.

С мая до октября 2019 года он был заместителем начальника Службы безопасности президента Управления государственной охраны Украины, а 16 октября 2019 года Зеленский его назначил на должность начальника Управления государственной охраны Украины.

Фото: Управление государственной охраны Украины

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