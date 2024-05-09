Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.

Відповідний указ президента №317/2024 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

– Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України, – йдеться в документі.

Офіційно не повідомляється, чому президент вирішив звільнити Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони.

Однак нещодавно Служба безпеки України викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ, які готували вбивство президента Володимира Зеленського.

Серед затриманих – двоє полковників Управління державної охорони (УДО).

Сергій Рудь – факти з біографії

Сергій Рудь – генерал-майор, начальник Управління державної охорони України з 16 жовтня 2019 року до 9 травня 2024 року.

Він народився 24 квітня 1977 року в селищі міського типу Віньківці Хмельницької області.

У 1998 році він закінчив Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького (бакалавр інженерної механіки).

У період з 1998 до 2002 років Сергій Рудь проходив військову службу на посадах осіб офіцерського складу спеціальних аеромобільних підрозділів Прикордонних військ України.

Протягом 2002-2006 років він перейшов на військову службу на посадах осіб офіцерського складу підрозділів охорони органів державної влади в Управлінні державної охорони України.

У період з 2006 до 2011 років Сергій Рудь працював у Департаменті роботи з особовим складом Управління державної охорони, а протягом 2011-2018 років на керівних посадах Інституту Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2015 році він закінчив Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (професіонал з охоронної діяльності та безпеки).

Вже з 2018 до травня 2019 років Сергій Рудь був на керівних посадах у Департаменті особистої охорони Управління державної охорони України.

З травня до жовтня 2019 року він був заступником начальника Служби безпеки президента Управління державної охорони України, а 16 жовтня 2019 року Зеленський його призначив на посаду начальника Управління державної охорони України.

Фото: Управління державної охорони України

