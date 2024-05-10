Президент Украины Владимир Зеленский не потеряет легитимность после окончания своего пятилетнего срока полномочий 21 мая 2024 года.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью ВВС Украина.

— Нет, он не потеряет свою легитимность… Полномочия президента продолжаются до избрания следующего, — заявил он.

В то же время министр отметил, что многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что “тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора — это найдет”.

Глава Минюста ожидает много шума и крика по этому вопросу, особенно основываясь на том, что “авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины, поэтому достаточно неуклюже повели себя в отношении соответствующих норм, которые прописаны в Конституции”.

Так, многие нормы, касающиеся военного времени, сформулированы не идеально, указывает Малюська.

— Что, безусловно, дает основания для различных “теорий заговора”. Один из примеров — это где-то кто-то коммуницирует в социальных сетях, возможно, и то, что разгоняется Россией — что, типа, Украина не объявила состояние войны, — добавил он.

Возможность обращения в Конституционный суд

Относительно уточнения, не лучше ли обратиться в орган, который толкует Конституцию — в Конституционный суд, чтобы поставить точку в вопросе легитимности президента, министр отметил, что это за пределами его полномочий.

— Более того, наверное, сейчас это уже поздно делать, потому что именно такое обращение означает, что вопрос есть и есть сомнения, они обоснованы, и нам надо целый авторитет Конституционного суда, который бы эту ситуацию урегулировал, — резюмировал Малюська.

Он подчеркнул, что учитывая коммуникационную и безопасностную ситуацию в стране, сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента было бы огромной ошибкой.

Также в интервью министр рассказал, что в Украине можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тыс. осужденных.

Источник : BBC Украина

