Наступление на Харьковщину, покушение на Зеленского и встреча Си с Макроном: главные события недели

Прошла еще одна неделя героического сопротивления украинского народа против российских захватчиков. Эта неделя была очень насыщенной на события, а самое интересное Факты ICTV собрать в своем итоговом дайджесте.

СБУ задержала двух полковников УГО, которые готовили убийство Зеленского. Почему французский посол прибыл на инаугурацию российского диктатора? Залужный все же стал послом Британии. А также то, как ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Харьковщине. Об этом и не только — читайте в нашем материале.

Покушение на убийство Зеленского

СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили покушение на Зеленского, Малюка и Буданова. Среди них — двое полковников УГО.

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Одной из задач российских агентов был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии — убить.

Кроме президента Зеленского, ФСБ планировала ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Для этого они хотели устроить теракт.

Один из полковников УГО лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ и противопехотные мины. Террористов задержали с поличным — при перевозке оружия. За совершение теракта им обещали от $50 до $80 тыс.

Руководили операцией сотрудники 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ, а именно — Максим Мишустин, Дмитрий Перлин и Алексей Корнев.

Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российских спецслужб.

Ситуация в Красногоровке

На днях российские оккупанты прорвались в Красногоровку Донецкой области. Они спрятались на территории огнеупорного завода. Впрочем, это привело к тому, что украинские военные заблокировали их на этом объекте. Оккупанты сидят на заводе без снабжения.

По словам военного эксперта Петра Черника, российское наступление в Донецкой области уже давно идет на спад.

– Действительно, сейчас есть бесконечное контрартиллерийское противоборство, но оно никогда и не останавливалось. Подчеркиваю, если летом 2022 года в той же Красногоровке, как раз именно в той локации, огневые валы составляли 45-80 тысяч снарядов в сутки – это что-то фантастическое, это что-то невероятное, то сейчас они упали до 15-20 тыс. Это довольно серьезный показатель. Это при том, что производство снарядов они все же подняли, – сказал он.

Наступление оккупантов на Харьковщине

Россия начала новую волну наступления на Харьковском направлении, однако, по состоянию на утро 10 мая, Силы обороны остановили ее артиллерийским огнем.

По словам Черника, для масштабного наступления у РФ не хватает ресурсов. А Вооруженные силы Украины сдерживают оккупантов, которые делают периодические вылазки небольшими группами.

– На мой взгляд, они сейчас осуществляют так называемые вылазковые операции по принципу зашел-вышел. На несколько километров зашли, что сейчас и сделали. Вступили с нами в бои, однако я твердо убежден, что большого прорывного потенциала, чтобы пройти 40 километров, у них нет. Ну, 40 километров – это невероятно много, – сказал эксперт.

– Они (оккупанты, — Ред.) маленькую Авдеевку в диаметре 5-8 километров проходили 10 лет, а активная фаза последняя длилась более 4 месяцев. За те 4 месяца они потеряли более 15 тысяч убитыми. Спокойно умножаем на 3 – и видим, какой это огромный корпус. Практически, 50 тысяч. 748 бронированных машин, если разделить на 102, потому что так комплектуется штатный полк, это более 7 полков, и танков 364, а если делить на 94, потому что это штатный танковый полк, то имеем почти 4 полка. Так можем утверждать, что они две дивизии там потеряли, полноценные две большие дивизии. И дальше продвинуться не смогли, – отметил полковник запаса.

Встреча Си и Макрона

Президент Китая Си Цзиньпин в Париже встретился с Эмманюэлем Макроном. Французский президент заявлял, что будет призывать Си повлиять на Путина о прекращении войны.

Однако Китаю это просто невыгодно, говорит политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

– Безусловно Макрон, как и другие лидеры, призывает Китай, чтобы тот влиял на Путина насчет прекращениґ войны. Но я абсолютно убежден, что в Париже, в Берлине и в Брюсселе нет никаких иллюзий, – сказал он.

По его словам, Си может сдерживать Путина в некоторых вопросах, таких, как применение ядерного оружия. Но бизнес есть бизнес. И Китай стремится поддерживать с Кремлем экономические отношения.

– Во-первых, Си Цзиньпин не будет этого делать, потому что ему это не нужно. Он, в принципе, выбрал для Китая роль посредника, мирного посредника. Но, например, надо понимать, что КНР невыгодно, чтобы победила в этой войне Украина, потому что он будет считать это победой Соединенных Штатов. Это для Си неприемлемо, но и полная победа России, именно полная, Пекину тоже не очень выгодна. Потому что тогда Россия станет конкурентом полноценным для Китая. А он хочет, чтобы сохранялась зависимость России от Китая, экономическая зависимость в первую очередь, политическая зависимость. И поэтому он будет и дальше проводить такую двойную политику, – добавил Фесенко.

Удар по Газпром нефтехим Салават

В России горел один из крупнейших НПЗ — Газпром нефтехим Салават. В него попал украинский дрон.

По данным наших источников в спецслужбах, это был беспилотник СБУ. Преодолев расстояние в 1500 км, БпЛА установил исторический рекорд.

– СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, которые работают на ВПК, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу, – отметил источник.

Это большой прорыв для украинских Сил обороны, говорит военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что Украина перешла на новый уровень нанесения ударов в тылу врага.

– Если дрон пролетел такое огромное расстояние и, самое главное, точно попал, то значит, у нас, у украинцев, есть первый прецедент технологического прорыва. В построении именно таких систем. И есть еще один фактор чисто военного роста. Ревизуется вся система противовоздушной обороны российской федерации. Их славные комплексы С-300, С-350 и С-400 не выдерживают конкуренции с маленькими дешевыми беспилотными системами, – сказал военный эксперт Петр Черник.

Мобилизация осужденных

8 мая Верховная Рада приняла законопроект, который позволит некоторым категориям заключенных мобилизоваться.

Осужденные за тяжкое умышленное убийство, изнасилование и сексуальное насилие встать в ряды ВСУ не смогут.

По словам военного эксперта, украинские подразделения, сформированные из осужденных, будут кардинально отличаться от российской ЧВК Вагнера.

– Вагнер – это частная военная структура. Там совсем другая философия и идеология отношений между ними. Все держалось на личном авторитете дохлого Пригожина. Там были не только зэки, там были разные преступники из самых разных социальных слоев. В нашем случае законодатель четко прописал, что тяжелые преступники не будут допускаться. То есть убийцы и насильники, и все, что на сексуальной почве, особенно с окраской педофилии. А остальные – почему же нет, поддерживаю и считаю правильным шагом государства в том направлении, – сказал Черник.

Эксперт отметил, что таким образом Украина сможет мобилизовать до 20 тыс. человек, что существенно поможет ВСУ.

– Правильный ли это шаг вперед с нашей стороны, а почему нет? Люди, которые совершили нетяжелые преступления, особенно экономического характера, которым дали огромные сроки. На мой взгляд, можно будет поставить в строй в пределах от 15 до 20 тыс. Это довольно много, это четыре полноценных механизированных бригады.

Инаугурация Путина

7 мая в России состоялась инаугурация Путина. На церемонии присутствовали только 6 стран.

Это был бойкот, говорит политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

– Это был такой жест – акт политический моральный, этический. Это было проявлением критики и непризнания Путина со стороны большинства стран Европейского Союза. И, в частности, непризнание этих выборов как демократической процедуры. Но 6 стран присутствовали. По четырем странам это было ожидаемо и не стало сюрпризом, это, в первую очередь, Венгрия и Словакия, которые не скрывают своей симпатии и выступают за сохранение отношений с Путиным, – сказал он.

Однако самым большим удивлением для всех стал визит посла Франции. Тогда как Макрон заявляет о готовности отправить в Украину своих военных, посол выражает свое доверие к самоизбранному президенту РФ.

– Греция и Кипр – православные страны. У них тоже давние взаимоотношения с Россией, поэтому тоже не удивительно. Мальта – маленькая и не слишком влиятельная страна Европейского Союза. Я думаю, тут очень хорошо поработали или российские дипломаты, или российские деньги. Всех удивило участие французского посла. После громких резких заявлений Макрона, в частности, о возможности присутствия российских войск в Украине.

Направление войск НАТО в Украину – и здесь вот такой жест. Я не удивился, потому что это продолжение подтверждения двойной политики Франции. Поэтому слова словами, а вот такие действия, как участие в инаугурации Путина, я считаю, были большими ошибками французской дипломатии — и это перечеркнуло резкие, громкие и в принципе правильные заявления Макрона. Вот такая парадоксальная ситуация, – добавил эксперт.

Залужный – посол Британии

Тем временем экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал послом Украины в Британии.

Зеленский подписал указ 9 мая, перед этим уволив Залужного с военной службы по состоянию здоровья, но с правом носить форму.

– Великобритания считает честью, что такой человек будет послом в их стране, но ему надо помочь чисто дипломатически. Думаю, что работа посла будет очень полезной для Валерия Залужного на перспективу, если он когда-то решит пойти в политику, тогда дипломатический политический опыт и работа за рубежом ему пригодится, – отметил политический эксперт.

Парад в Москве

9 мая, во время парада в Москве, Путин снова пригрозил Западу ядерным оружием из-за помощи Украине.

По данным агентства Bloomberg, в этом году на Красной площади было представлено 9 тысяч военнослужащих и вооружение.

В частности, системы ПВО и межконтинентальные ядерные ракеты, но только один танк — Т-34 времен Второй мировой.

– Если одним предложением охарактеризовать этот парад, то очень бледное подобие старого величия. Российская империя на грани своего краха. И она неизбежно рухнет, как бы они этими ритуалами не пытались удержать свой идеологической неповторимости, или как говорит сам Путин: “Бог создал Россию, чтобы она присматривала за миром”. Мир уже давно принял истинность того, что это государство движется к катастрофе, – сказал Черник.

Британия высылает российского атташе

Британия высылает российского военного атташе, а также планирует лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ.

Как сообщает Sky News, это связано с безрассудной и опасной деятельностью правительства РФ по всей Европе.

– Как правило это происходит тогда, когда военный атташе разоблачается. Не как дипломат, а как представитель спецслужб, который осуществляет разведывательные операции, или даже способствует диверсионным операциям на территории страны пребывания. Вот в этом случае причина именно такая, ну и, думаю, что это связано с обострением отношений между Великобританией и Россией, – сказал Фесенко.

– После того, как Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания признает правомерным использование британского дальнобойного оружия по России, что Украина имеет на это право. В России заявили, что они будут уничтожать британские военные объекты в Украине (имеется в виду военная техника, которая находится на территории Украины). Они это давно делают, но был намек, что могут и за пределами Украины. Это намек, не думаю, что Россия на это пойдет, потому что это почти объявление войны. Однако, это был агрессивный жест со стороны России, а британцы сделали свой жест, – добавил эксперт.

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