Наступ на Харківщину, замах на Зеленського та зустріч Сі з Макроном: головні події тижня

Минув ще один тиждень героїчного спротиву українського народу проти російських загарбників. Цей тиждень був дуже насиченим на події, а найцікавіше Факти ICTV зібрати у своєму підсумковому дайджесті.

СБУ затримала двох полковників УДО, які готували вбивство Зеленського. Чому французький посол прибув на інавгурацію російського диктатора? Залужний все ж таки став послом Британії. А також те, як ЗСУ стримують наступ окупантів на Харківщині. Про це і не тільки – читайте у нашому матеріалі.

Замах на вбивство Зеленського

СБУ затримала агентів ФСБ, які готували замах на Зеленського, Малюка та Буданова. Серед них – двоє полковників УДО.

Одним із завдань російських агентів був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, які б могли взяти його в заручники, а згодом – убити.

Зараз дивляться

Окрім президента Зеленського, ФСБ планувала ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Для цього вони хотіли влаштувати теракт.

Один із полковників УДО особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ і протипіхотні міни. Терористів затримали на гарячому – під час перевезення зброї. За вчинення теракту їм обіцяли від $50 до $80 тис.

Керували операцію співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ, а саме – ⁠Максим Мішустін, ⁠Дмитро Перлін та ⁠Олексій Корнєв.

Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російських спецслужб.

Ситуація в Красногорівці

Днями російські окупанти прорвалися в Красногорівку Донецької області. Вони сховалися на території вогнетривкого заводу. Втім, це призвело до того, що українські військові заблокували їх на цьому об’єкті. Окупанти сидять на заводі без постачання.

За словами військового експерта Петра Черника, російський наступ на Донеччині вже давно йде на спад.

– Дійсно, зараз є нескінченне контрартилерійське протиборство, але воно ніколи й не зупинялося. Наголошую, якщо влітку 2022 року у тій самій Красногорівці, якраз саме в тій локації, вогневі вали становили 45-80 тис. снарядів на добу – це щось фантастичне, це щось неймовірне, то зараз вони впали до 15-20 тис. Це доволі серйозний показник. Хоча виробництво снарядів вони таки підняли, – сказав він.

Наступ окупантів на Харківщині

Росія розпочала нову хвилю наступу на Харківському напрямку, проте, станом на ранок 10 травня, Сили оборони зупинили її артилерійським вогнем.

За словами Черника, для масштабного наступу у РФ не вистачає ресурсів. А Збройні сили України стримують окупантів, які роблять періодичні вилазки невеликими групами.

– На мій погляд, вони зараз здійснюють так звані вилазкові операції за принципом зайшов-вийшов. На кілька кілометрів зайшли, що зараз і зробили. Вступили з нами у бої, однак я твердо переконаний, що великого проривного потенціалу, щоб пройти 40 кілометрів, у них нема. Ну, 40 кілометрів – це неймовірно багато, – сказав експерт.

– Вони (окупанти, – Ред.) маленьку Авдіївку в діаметрі 5-8 кілометрів проходили 10 років, а активна фаза остання тривала більш ніж 4 місяці. За тих 4 місяці вони втратили понад 15 тисяч убитими. Спокійно множимо на 3 – і бачимо, який це велетенський корпус. Практично, 50 тисяч. 748 броньованих машин, якщо поділити на 102, бо так комплектується штатний полк, це більш ніж 7 полків, і танків 364, а якщо ділити на 94, бо це штатний танковий полк, то маємо майже 4 полки. Так ми можемо стверджувати, що вони дві дивізії там втратили, повноцінні дві великі дивізії. І дальше просунутися не змогли, – додав він.

Зустріч Сі та Макрона

Президент Китаю Сі Цзіньпін у Парижі зустрівся з Емманюелем Макроном. Французький президент заявляв, що закликатиме Сі повпливати на Путіна щодо припинення війни.

Проте Китаю це просто невигідно, каже політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

– Безумовно Макрон, як і інші лідери, закликає Китай, щоби той впливав на Путіна стосовно припинення війни. Але я абсолютно переконаний, що в Парижі, в Берліні та в Брюсселі немає жодних ілюзій. По-перше, Сі Цзіньпін не буде цього робити, тому що йому це не потрібно. Він, в принципі, вибрав для Китаю роль посередника, мирного посередника, – сказав він.

За його словами, Сі може стримувати Путіна у деяких питаннях, як-от застосування ядерної зброї. Але бізнес є бізнес. І Китай прагне підтримувати з Кремлем економічні відносини.

– Але, наприклад, треба розуміти, що КНР невигідно, щоб перемогла в цій війні Україна, бо Сі вважатиме це перемогою Сполучених Штатів. Це для нього неприйнятно, але й повна перемога Росії, саме повна, Пекіну теж не надто вигідна. Адже тоді Росія стане повноцінним конкурентом для Китаю. А він хоче, щоб зберігалася залежність Росії від Китаю, економічна залежність насамперед, політична залежність. І тому він і надалі проводитиме таку подвійну політику, – додав Фесенко.

Удар по Газпром нафтохім Салават

У Росії горів один із найбільших НПЗ – Газпром нафтохім Салават. У нього влучив український дрон.

За даними наших джерел у спецслужбах, це був безпілотник СБУ. Подолавши відстань у 1500 км, БпЛА встановив історичний рекорд.

– СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це означає, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почуватися в безпеці навіть у глибокому тилу, – зазначило джерело.

Це неабиякий прорив для українських Сил оборони, зазначив військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що Україна перейшла на новий рівень завдання ударів у тилу ворога.

– Якщо дрон пролетів таку величезну відстань і, найголовніше, точно влучив, то це у нас в українців є перший прецедент технологічного прориву в побудові саме таких систем. І є ще один фактор суто воєнного зростання. Ревізується вся система протиповітряної оборони Російської Федерації. Їхні славетні комплекси С-300, С-350 і С-400 не витримують конкуренції з маленькими дешевими безпілотними системами, – розповів військовий експерт Петро Черник.

Мобілізація засуджених

8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що дозволить деяким категоріям вʼязнів мобілізуватися.

Засуджені за тяжке навмисне вбивство, зґвалтування та сексуальне насильство стати до лав ЗСУ не зможуть.

За словами військового експерта, українські підрозділи, сформовані із засуджених, будуть кардинально відрізнятися від російської ПВК Вагнера.

– Вагнер – це приватна військова структура. Там зовсім інша філософія та ідеологія стосунків між ними. Все трималося на особистому авторитеті Пригожина. Там були не тільки зеки, там були різні злочинці, з найрізноманітніших соціальних прошарків. У нашому випадку законодавець чітко прописав, що важкі злочинці не будуть допускатися. Тобто убивць і ґвалтівників, і все, що на сексуальному підґрунті, надто із відтінком педофілії. А решта – чому ж ні, підтримую і вважаю правильним кроком держави у тому напрямку, – сказав Черник.

Експерт зазначив, що так Україна зможе мобілізувати до 20 тис. людей, що суттєво допоможе ЗСУ.

– Чи це правильний крок уперед з нашого боку, та чому ж ні? Люди, які здійснили не надто важкі злочини, особливо економічного характеру. Яким дали значні терміни. На мій погляд, можна буде поставити у стрій в межах від 15 до 20 тис. Це доволі багато, десь чотири повноцінних механізованих бригади.

Інавгурація Путіна

7 травня у Росії відбулася інавгурація Путіна. На церемонії були присутні лише 6 країн.

Це такий собі бойкот, каже політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

– Це був такий жест – акт політичний моральний, етичний. Це було проявом критики і невизнання Путіна з боку більшості країн Європейського Союзу. І, зокрема, невизнання цих виборів як демократичної процедури. Але 6 країн були присутні. Щодо чотирьох країн це було очікувано і не стало сюрпризом, це передусім Угорщина та Словаччина, які не приховують своєї симпатії й виступають за збереження відносин із Путіним, – сказав він.

Проте найбільшим здивуванням для всіх став візит посла Франції. Тоді як Макрон заявляє про готовність відправити в Україну своїх військових, посол висловлює свою довіру до самообраного президента РФ.

– Греція і Кіпр – православні країни, у них теж давні відносини з Росією, що також не дивно. Мальта – це маленька та не надто впливова країна Європейського Союзу. Я гадаю, тут дуже добре попрацювали або російські дипломати, або російські гроші. Усіх здивувала участь французького посла. Після гучних різких заяв Макрона, зокрема про можливість присутності російських військ в Україні, направлення військ НАТО в Україну – і тут такий жест. Тому слова словами, а ось такі дії, як участь в інавгурації Путіна, я вважаю, були великими помилками французької дипломатії – і це перекреслило різкі, гучні та в принципі правильні заяви Макрона. Ось така парадоксальна ситуація, – додав експерт.

Залужний – посол Британії

Тим часом ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став послом України у Британії.

Зеленський підписав указ 9 травня, перед цим звільнивши Залужного з військової служби за станом здоров’я, але з правом носити форму.

– Велика Британія вважає за честь, що така людина буде послом в їхній країні, але йому треба допомогти суто дипломатично. Гадаю, що робота посла буде дуже корисною для Валерія Залужного на перспективу, якщо він згодом вирішить піти у політику, тоді дипломатичний політичний досвід і робота за кордоном стануть йому у пригоді, – зазначив політичний експерт.

Парад у Москві

9 травня, під час параду у Москві, Путін знову пригрозив Заходу ядерною зброєю через допомогу Україні.

За даними агенції Bloomberg, цьогоріч на Червоній площі було представлено 9 тисяч військовослужбовців і озброєння.

Зокрема це системи ППО та міжконтинентальні ядерні ракети, але лише один танк – Т-34 часів Другої світової.

– Якщо одним реченням схарактеризувати цей парад, то дуже бліда подоба старої величі. Російська імперія на межі свого краху. І вона неминуче обвалиться, як би вони цими ритуалами не намагалися утримати свій ідеологічної неповторності, або, як каже сам Путін: “Бог создал Росию, чтобы она присматривала за миром”. Світ уже давно прийняв істинність, що ця держава рухається до катастрофи, – сказав Черник.

Британія висилає російського аташе

Британія висилає російського військового аташе, а також планує позбавити дипломатичного статусу деякі об’єкти нерухомості РФ.

Як повідомляє Sky News, це повʼязано із безрозсудною та небезпечною діяльністю уряду РФ по всій Європі.

– Як правило, це відбувається тоді, коли військовий аташе викривається не як дипломат, а як представник спецслужб, який здійснює розвідувальні операції, чи навіть сприяє диверсійним операціям на території країни перебування. От у цьому випадку причина саме така, а ще, вважаю, що це пов’язано із загостренням стосунків між Великою Британією та Росією, – сказав Фесенко.

– Після того, як Девід Кемерон заявив, що Велика Британія визнає правомірним використання британської далекобійної зброї по Росії, що Україна має на це право. В Росії заявили, що вони будуть знищувати британські військові обʼєкти в Україні (мається на увазі військова техніка, розташована на території України). Вони це давно роблять, але був натяк, що можуть і за межами України. Це натяк, та я не думаю, що Росія на це піде, бо це майже оголошення війни. Проте це був агресивний жест з боку Росії, а британці зробили свій жест, – додав експерт.

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