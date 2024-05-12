Что получает победитель Евровидения и какие преимущества этой награды

Как и каждый конкурс Евровидение имеет свои правила. По результатам голосования определяется победитель, который получает специальную награду.

Что получает победитель Евровидения — читайте на Фактах ICTV.

Евровидение: правила конкурса

Евровидение — это ежегодный песенный конкурс, который организует Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union, EBU). В 2024 году он проходит в Швеции, в городе Мальме. Этот город уже в третий раз примет Евровидение, а Швеция — в седьмой.

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В этом году в конкурсе приняли участие 37 участников, то есть 37 стран, которые были определены путем предварительного отбора. Ежегодный песенный конкурс состоит из двух полуфиналов и грандиозного финала. В этом году полуфиналы состоялись во вторник, 7 мая, и в четверг, 9 мая. Гранд-финал будет проходить в субботу 11 мая.

В полуфиналах судьбу участников определяет публичное голосование людей в странах-конкурентах. В финале каждая страна-участник получает два набора баллов — один от жюри и один от зрителей. Напоминаем, что за песню своей страны зрители голосовать не могут.

Лучшая песня страны-участника получает 12 баллов, вторая по популярности — десять баллов, третья — восемь баллов, затем семь баллов и так далее, до одного балла для десятой страны в рейтинге. В конце, по результатам голосования, ведущими конкурса вручается награда для победителя Евровидения.

Что получает победитель Евровидения

Евровидение — это крупнейший международный песенный конкурс Европы, который предусматривает вручение награды.

Победитель Евровидения 2024, как и в предыдущие годы, получит специальную награду — трофей в виде ретро-микрофона. Награда для победителя Евровидения изготовлена из хрусталя. Производителями трофея является компания Kosta Boda.

Напоминаем, что группа Калуш Оркестра, победители Евровидения-2022, продали свою награду на аукционе за 900 тысяч долларов и передала эти средства на поддержку украинской армии. Однако производители трофея сделали еще один хрустальный микрофон чтобы победители не остались без награды.

Когда будет финал Евровидения и под каким номером будет выступать Украина

В субботу, 11 мая, в Мальме на главную сцену выйдут представители 26 стран и будут соревноваться за право получить хрустальный микрофон и привезти победу в свою страну.

По обнародованной информации на странице Суспільне Евровидение, представители Украины alyona alyona и Jerry Heil будут выступать вторыми с песней Teresa & Maria.

Первой на сцене появится прошлогодняя победительница Loreen, а закрывать конкурс будет Австрия. После чего начнется голосование, которое завершится церемонией награждения.

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Награда Евровидения открывает для победителя новые возможности в мире шоу-бизнеса, а самой стране предоставляет право принимать песенный конкурс.