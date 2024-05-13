Валентина Летяк, редактор ленты
Карта боевых действий на 13 мая 2024 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг совершил 22 штурмовых действия. Ведутся бои за пограничный город Волчанск.
В настоящее время враг имеет тактический успех, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.
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Карта боевых действий в Украине на 13 мая 2024 года
Потери РФ на 13 мая 2024
- личного состава — около 484 030 (+1 740);
- танков — 7 485 (+31);
- боевых бронированных машин — 14 417 (+42);
- артиллерийских систем — 12487 (+15);
- РСЗВ — 1 070 (+4);
- средств ПВО — 797;
- самолетов — 350;
- вертолетов — 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 936 (+26);
- крылатых ракет — 2 197 (+3);
- кораблей/катеров — 26;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 16 878 (+59);
- специальной техники — 2 048 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 810-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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