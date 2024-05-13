Карта боевых действий на 13 мая 2024 года — ситуация на фронте

За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг совершил 22 штурмовых действия. Ведутся бои за пограничный город Волчанск.

В настоящее время враг имеет тактический успех, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карта боевых действий в Украине на 13 мая 2024 года

Потери РФ на 13 мая 2024

личного состава — около 484 030 (+1 740);

танков — 7 485 (+31);

боевых бронированных машин — 14 417 (+42);

артиллерийских систем — 12487 (+15);

РСЗВ — 1 070 (+4);

средств ПВО — 797;

самолетов — 350;

вертолетов — 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 936 (+26);

крылатых ракет — 2 197 (+3);

кораблей/катеров — 26;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 16 878 (+59);

специальной техники — 2 048 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 810-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.