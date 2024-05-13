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Валентина Летяк, редактор ленты

Карта боевых действий на 13 мая 2024 года — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг совершил 22 штурмовых действия. Ведутся бои за пограничный город Волчанск.

В настоящее время враг имеет тактический успех, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року

Потери РФ на 13 мая 2024

  • личного состава — около 484 030 (+1 740);
  • танков — 7 485 (+31);
  • боевых бронированных машин — 14 417 (+42);
  • артиллерийских систем — 12487 (+15);
  • РСЗВ — 1 070 (+4);
  • средств ПВО — 797;
  • самолетов — 350;
  • вертолетов — 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 936 (+26);
  • крылатых ракет — 2 197 (+3);
  • кораблей/катеров — 26;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 878 (+59);
  • специальной техники — 2 048 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 810-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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