В Офисе президента отреагировали на назначение Белоусова новым министром обороны РФ

В Офисе президента Украины прокомментировали кадровые изменения в России.

Перестройка в российской управленческой вертикали, устроенная Путиным, свидетельствует, в частности, об окончательном переходе страны к военному коммунизму, тотальной милитаризации экономики и перестройке систем снабжения армии для ресурсного обеспечения бесконечной войны.

Такими словами описал назначение Андрея Белоусова новым министром обороны РФ советник глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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– Перераспределение функционального влияния между традиционными кланами. Резкое сокращение количества влиятельных членов неформального околопутинского Политбюро 2.0. Решение вечной задачи по обузданию армейской коррупции (низведение группы Шойгу). Постепенное выдавливание на периферию “дворцовых амбиций” группы Патрушева (что, кстати, прямо говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали), – написал Подоляк в своем Тelegram.

Советник руководителя Офиса президента Украины сделал вывод, что Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну, расширить ее форматы, параллельно перенастраивая экономику на функционирование в остродефицитных форматах, которые так или иначе способны обеспечивать резкое наращивание милитарной составляющей.

– В любом случае нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и поэтому любые переговорные форматы невозможны, – отметил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны, а его предшественника Сергея Шойгу — председателем Совета безопасности РФ. Кадровые перестановки должен утвердить Совет Федерации на заседании 14 мая.

Все, что известно о новом министре обороны РФ Андрее Белоусове, читайте в нашем материале.

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