10 главных изменений в новом законе о мобилизации: что нужно знать

Уже в эту субботу, 18 мая, вступит в силу новый закон о мобилизации в Украине, который вносит определенные изменения в работу территориальных центров комплектования (ТЦК), воинский учет и другие аспекты, связанные с мобилизацией.

Факты ICTV собрали 10 ответов на самые распространенные вопросы по мобилизации.

Кого не могут мобилизовать

Согласно новому закону, в Украине мобилизации не подлежат мужчины в возрасте до 25 лет, а также старше 60.

Сейчас смотрят

Призыв на военную службу также не будет касаться лиц, которые имеют бронирование. Список предоставления бронирования определяется Кабинетом министров Украины. Прежде всего это работники органов госвласти, сотрудники критически важных предприятий и организаций. Впрочем, для этих лиц предусмотрен специальный воинский учет.

Мобилизации также не подлежат лица с инвалидностью (статус определяется при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК). ВВК также определяет для лиц статус временно непригодных по состоянию здоровья, получаемый сроком на 6-12 месяцев, после чего нужно заново пройти ВВК.

Призыву не подлежат и многодетные родители, но за исключением тех, кто имеет долги по алиментам, а также родители-одиночки, родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, усыновители детей в возрасте до 18 лет, а также мужчины, занятые уходом за больным ребенком, женой или родителями жены.

Мобилизация также не коснется лиц, которые являются опекунами недееспособных лиц, мужем/женой лица с инвалидностью I или II группы, мужчин, имеющих ребенка до 18 лет, если жена проходит военную службу, мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или посмертно получили звание Герой Украины.

Это же касается и украинских военнослужащих, которые были освобождены из российского плена. Эти лица могут вернуться в ряды Сил обороны только на добровольных началах.

Не будут мобилизованы студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают уровень образования выше предыдущего. Мобилизации также не подлежат ученые, преподаватели и школьные учителя, которые имеют минимум 0,75 ставки в учебном заведении. Это же касается и аспирантов и докторантов.

Мобилизации также не подлежат чиновники категории А, судьи, работники органов военного управления Минобороны, ВСУ, ГСЧС, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и других ведомств. На чиновников категорий Б и В действует порядок бронирования не более 50% от числа военнообязанных.

Кто имеет право вручать повестку

Право вручать повестку принадлежит, как и раньше, представителям ТЦК. Кроме того, вручить повестку также могут исполнительные органы местных советов, руководство государственных органов, органов местного самоуправления и предприятий, а также руководство учебных заведений и ОСМД.

Оповещение населения о вручении повесток могут обеспечивать сотрудники Национальной полиции, но прав именно вручать повестку у них нет. Они могут сопровождать представителей ТЦК и обеспечивать порядок для избежания конфликтных ситуаций. Кроме того, сотрудники полиции будут заниматься розыском и доставкой в военкоматы тех, кто не явился по повестке.

Повестки также могут быть вручены по месту жительства, учебы, работы, на улице, в общественных местах, на блокпостах и тому подобное. Сама повестка должна быть полностью заполнена и содержать такие данные, как ФИО, дата и время прибытия в ТЦК, подпись начальника ТЦК и печать.

С момента, когда в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации — 18 мая, сотрудники полиции и ТЦК получат право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет предоставлять военно-учетный документ, который будет фиксироваться на камеру.

Неявка по повестке возможна только по уважительным причинам, а именно: болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или обстрел. В таком случае необходимо иметь документ, подтверждающий обстоятельства неявки военнообязанного лица в ТЦК, и сообщить об этом военкомат в течение трех дней. Поход в ТЦК будет отложен, но впоследствии все равно нужно будет его посетить.

Украинцы за границей: что изменит новый закон о мобилизации

Военнообязанным мужчинам, которые находятся за рубежом, необходимо будет обновить учетные данные в течение 60 дней. Есть возможность сделать это дистанционно по электронной почте, по телефону своего ТЦК в Украине, а также через электронный кабинет.

Те лица, которые были ранее сняты с воинского учета, поскольку длительное время проживают за рубежом, должны стать на воинский учет в течение 30 дней с даты вступления в силу соответствующего постановления Кабинета министров.

Если военнообязанное лицо не обновляет свои учетные данные, оно будет лишено возможности получить консульские услуги в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Например, при обращении за новым загранпаспортом.

Исключения этого ограничения: военнообязанный человек оформляет удостоверение для возвращения в Украину; консульские услуги предоставляются ребенку гражданина Украины, второй родитель которого является иностранцем; если лицо было задержано или лишено свободы за рубежом.

Отмена статуса ограниченно годен: что это значит

Еще с 4 мая в Украине был отменен статус ограниченно годных для военнообязанных, поэтому лица, которые ранее имели соответствующую пометку в документах, должны до конца года пройти повторный медицинский осмотр.

Осмотра военно-врачебной комиссии будет устанавливать статус:

непригоден (полностью);

годен (полностью);

годен к службе в военных вузах, ТЦК и частях обеспечения (непригоден к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т. п.);

годен по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в военный вуз);

годен к выполнению специфических задач.

Перечень критериев для определения статуса пригодности или непригодности имеет несколько тысяч позиций. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Соответствующий приказ Минобороны о работе ВВК вступает в силу также 18 мая.

Те, кто имел статус ограниченно годных, должен обновить свои учетные данные в течение 60 дней. Им нужно будет пройти военно-врачебную комиссию, после чего будет определен обновленный статус лица.

Кому нужно проходить ВВК

Все военнообязанные и военнослужащие, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны повторно пройти ВВК. Крайний срок — 4 февраля 2025 года.

Военнообязанные могут получить направление непосредственно в военкомате.

Военнослужащие могут взять его у командира воинской части или в больнице, где происходит реабилитация военного. Возможность для военнослужащего получить направление в ТЦК также предусмотрена, если он стоит на учете во время отпуска.

Министерство обороны Украины указывало, что лицо не может пройти ВВК самостоятельно, а должно получить соответствующее направление. При наличии статуса ограниченно годен ТЦК должен проинформировать, когда лицо должно пройти ВВК, и выдать направление.

В то же время в случаях, когда в течение длительного времени не поступает сообщение от ТЦК, человеку нужно самостоятельно пойти в ТЦК и обновить данные. Военкомат тогда выдаст соответствующее направление.

Военнообязанные украинцы должны проходить комиссию ежегодно, поскольку выводы ВВК по определению пригодности являются временными и действуют в течение года. За это время могут произойти изменения в состоянии здоровья, поэтому необходимо либо подтвердить статус, либо получить новый.

Идти в ТЦК или не идти: кто должен посетить военкомат

Обновление военно-учетных данных касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Военнообязанные имеют на это, согласно закону, два месяца с 18 мая.

Соответствующие изменения касаются и тех военнообязанных, у кого закончился срок действия заключения военно-врачебной комиссии.

Обновить данные можно через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет военнообязанного (е-кабинет). Кроме того, нужно предоставить номер телефона, адрес электронной почты и информацию об адресе фактического проживания.

Требование распространяется на:

призывников в возрасте 17-25 лет с удостоверением о приписке;

военнообязанных в возрасте 25-60 лет с военным билетом или временным удостоверением;

женщин-медиков и фармацевтов, которые стоят на воинском учете.

Обновление данных касается всех, независимо от статуса, который лицо имело ранее — годен, ограниченно годен или непригоден.

В то же время лицам, которые были сняты с воинского учета, идти в военкоматы не нужно. Но эта информация должна быть указана в госреестрах и военных билетах.

Если лицо не имеет отметки снятия с воинского учета, тогда представители ТЦК или другие уполномоченные на это лица могут выдать повестку для уточнения данных. Явка в военкомат в таком случае является обязательной.

Обновление данных не коснется также лиц, которые делали это после публикации нового закона 17 апреля 2024 года.

Базовая подготовка: кого касается

В обновленном законе о мобилизации отменяется срочная военная служба. Вместо этого вводится базовая подготовка.

Прохождение базовой подготовки теперь будет обязанностью мужчин в возрасте с 18 до 25 лет. В то же время в период до 24 лет будет возможность выбирать период службы.

Пройти базовую подготовку смогут и девушки, но при желании.

Введение военной подготовки во всех высших учебных заведениях состоится с 1 сентября 2025 года.

Базовая военная подготовка не будет касаться мужчин, которые признаны непригодными для службы. Это же касается и лиц, которые уже прошли военную подготовку.

Программа будет содержать теоретические занятия по общевойсковым дисциплинам и практическую часть, которая займет не менее 70% от общего обучения.

Базовая военная подготовка также будет проводиться в образовательных центрах ВСУ.

Во время военного положения базовая подготовка будет длиться три месяца: в течение первого месяца — общевойсковая подготовка, два следующих — профессиональная.

В мирное время базовая подготовка будет длиться 5 месяцев вместо 3.

Е-кабинет военнообязанного: что это и когда заработает

Электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов — это персональный веб-сервис, запуск которого состоится 18 мая 2024 года.

В е-кабинете будет альтернативная возможность уточнить военно-учетные данные, что не предусматривает визита в ТЦК.

Портал будет доступен через приложение для смартфонов на базе iOS и Android. Обновление учетных данных в приложении возможно после авторизации, которая происходит через BankID или сервис Дія. Подпись.

После того как будут обновлены учетные данные, при необходимости сотрудники ТЦК могут выйти на связь с военнообязанным, вызвать в военкомат, направить на ВВК и мобилизовать. В то же время через е-кабинет повестки рассылаться не будут.

Заметим, что регистрация в е-кабинете является добровольной.

Наказание для уклонистов

В обновленном законе о мобилизации имеются нормы об ответственности для военнообязанных, которые нарушают правила учета и мобилизации.

При наличии нарушений по учету или мобилизации ТЦК будет иметь возможность обратиться в полицию с требованием об административном аресте и доставке в военкомат. Если полиция не может выполнить требование, в течение пяти дней гражданину направят заказным письмом требование о необходимости явиться в ТЦК.

Закон предусматривает, что датой вручения требования считается день, когда оно было вручено под расписку на почте, когда была проставлена отметка на почте об отказе в его получении или о невозможности вручить по адресу.

Если после этого в течение 10 дней лицо не явилось в военкомат, ТЦК может обратиться в суд с просьбой временно приостановить действие водительских прав.

Иск со стороны военкомата подается в течение 30 дней. На этом фоне суд может ограничить право управлять транспортным средством, пока гражданин не выполнит требование. Апелляцию можно подать в течение 15 дней.

Примечательно, что судебная инстанция может отказать ТЦК, если приостановление прав лишает лицо основного заработка или транспортное средство используется для перевозки лиц с инвалидностью.

Добавим, что в мае текущего года был принят закон, который повышает штрафы для уклонистов. Сейчас он ожидает подписи президента. В документе предусмотрено, что за нарушение правил воинского учета (непостановка на учет или необновление данных) будут штрафовать на сумму от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Соответствующие штрафы будут выписывать тем, кто уклоняется от мобилизации (отказ от повестки или неявка по ней).

Сколько будут платить военным

Заработная плата военных состоит из денежного обеспечения и доплат.

Так, денежное обеспечение рассчитывается из должностного оклада, оклада за звание, а также надбавок за выслугу лет, особенности службы и тому подобное. Минимальный размер денежного обеспечения — 20 130 грн.

Доплата в 30 тыс. грн начисляется военным, которые выполняют боевые задачи не на первой линии соприкосновения. Доплата в 50 тыс. гривен — тем, кто выполняет боевые задачи в составе органов военного управления подразделениями первого эшелона обороны или наступления. Доплата в 100 тыс. грн — тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

Кроме того, был введен новый вид доплат, а именно денежное вознаграждение в 70 тыс. грн, предусмотренное за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения. Поэтому с апреля лица, которые в течение 30 дней воюют на передовой, могут получить не менее 190 тыс. грн.

Также существует пакет мотиваций, который может компенсировать мобилизованным 50% первого взноса по ипотеке. Кроме того, имеются выплаты по 100 тыс. грн после первого и второго года службы.

Для военнослужащих также предусмотрено освобождение от процентов за пользование кредитами, уплаты штрафов и пени (кроме кредитов на авто и жилье).

В период в течение трех месяцев после того, как был заключен контракт, военным будет предоставляться сертификат на покупку авто в размере 150 тыс. грн. За уничтоженную или трофейную технику установлено вознаграждение в размере от 11 500 до 870 тыс. грн.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.