Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев

14 мая в Украину с необъявленным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Обновлено в 06:58.

Блинкен в Киеве 14 мая: что известно

О том, что Блинкен прибыл в Киев 14 мая, сначала сообщили СМИ.

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Позже прибытие в Украину подтвердил и сам госсекретарь США.

– Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непреклонную поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии, – написал в соцсети X Энтони Блинкен.

Ранее один из американских чиновников на условиях анонимности сообщал, что своим визитом Блинкен намерен “послать мощный сигнал успокоения украинцам, очевидно, находящимся в очень сложном положении”.

К слову, визит Блинкена в Киев состоялся спустя три недели после того, как президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект, предусматривающий предоставление помощи Украине на сумму более $60 млрд.

Напомним, что принятию помощи США мешали споры, которые начались еще в сентябре 2023 года.

Согласия по выделению помощи Украине в Конгрессе не могли достичь из-за финансирования Министерства внутренней безопасности, которое занимается миграцией на южной границе США.

Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Secretary Antony Blinken

Фото: Secretary Antony Blinken

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