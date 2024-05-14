Наступление на севере Харьковской области не приведет к захвату большой территории — обзор

Российское наступление на севере Харьковской области не приведет к захвату большой территории, однако отвлечет ценные резервы ВСУ. Ключевым остается вопрос воздушных возможностей и артиллерии.

Об этом говорится в военном обзоре одной из главных международных платформ для обсуждения войны и мира Киевский форум по безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

— Новое наступление врага в приграничье на севере Харьковской области образовало два небольших прогиба в линии фронта и государственной границы глубиной до 5 км, — говорится в военном обзоре КБФ.

Наступление в Харьковской области

Анализируя ситуацию на местности и информацию о количестве российских войск, украинское командование и эксперты сходятся на том, что это тактическое наступление, которое не создаст угрозы потери большой территории.

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Имеющихся сил врага недостаточно для захвата Харькова, потому что российская группировка в этом районе насчитывает не более 10 тыс. бойцов и состоит в основном из “необстрелянных” резервных частей, которые часто совершают фатальные ошибки в бою.

Аналитики считают, что главной целью России является оттягивание дефицитных резервов ВСУ с других участков фронта в условиях, когда Силы обороны только начали пополнять запасы снарядов и техники из новых пакетов американской помощи.

В то же время “снарядный голод” все больше утоляется: видео с отражением российских атак артиллерией (в частности, кассетными снарядами DPICM) поступают с нескольких участков фронта. Но резервы бойцов ВСУ остаются недостаточными.

Цель России

Как отмечают аналитики, другой стратегической целью РФ является неглубокий заход в тыл с северо-запада, то есть Волчанска, украинским силам, которые сдерживают российские атаки на Купянском участке фронта.

Но имеющихся сил врага может не хватить даже для этой задачи, считают эксперты.

Еще одной целью россиян может быть воплощение сомнительной идеи российского диктатора Владимира Путина о создании “буферной зоны” на территории Украины напротив Белгорода для якобы недопущения обстрелов. Однако аналитики убеждены, что на самом деле для военно-политических целей.

В обоих этих случаях войскам РФ способствует характер приграничной местности (в частности, рек), а также огромная глубина российского тыла на этом направлении.

Преимущество в воздухе и артиллерии

Анализируя причины продвижения армии РФ в Харьковской области, эксперты отмечают преимущество россиян в воздухе и артиллерии.

Пограничная полоса Украины от Купянска до Чернигова два года подвергалась ежедневным артиллерийским и воздушным ударам врага на глубину в 10-20 км, особенно с середины 2023 года, когда Москва наладила серийное переоборудование авиабомб в КАБы (УМПК).

Даже если бы ВСУ могли держать больше резервов и артиллерии, то отсутствие защиты с воздуха и достаточного количества снарядов мешало бы надежной обороне, предполагают аналитики.

В частности, проблемой является запрет на использование западного оружия для контрударов по российской территории.

Благодаря этому запрету, оккупанты полтора года могли безнаказанно использовать приграничье для ударов по Украине, пока ВСУ не получили массово дроны и не перебросили с фронта артиллерию советского производства (и РСЗО производства Чехии, которая не выступает против контрударов по РФ).

— Это не новое мнение: несколько отставных западных генералов, среди которых есть участники Киевского форума по безопасности, давно публично требовали ликвидации упомянутой Sanctuary и снятия ограничений на использование оружия, как необходимого условия успеха любого контрнаступления Украины, — говорится в обзоре.

Преимущество России в воздухе резко уменьшает эффективность фортификаций в Харьковской области, независимо от качества указанных сооружений.

Удары КАБАми

Российские войска благодаря массированным ударам КАБами недавно захватили Красногоровку и Марьинку — мощные укрепительные районы Сил обороны Украины, которые постоянно совершенствовались с 2015 года, обратили внимание аналитики.

Стратегической проблемой остается противовоздушная защита Харькова, который является чрезвычайно сильным укрепрайоном для наземной обороны, но, как считают эксперты, не будет иметь устойчивой социально-экономической жизни из-за близости к фронту.

По мнению аналитиков, российское наступление в Харьковской области только подтверждает необходимость смарт-стратегии Украины, которая должна заключаться в разумной обороне и переносе воздушной войны на территорию России.

В условиях, когда ни одна из сторон пока не имеет резервов для стратегического наземного наступления, ход войны будет определяться воздушными ударами по переднему краю и тыловой логистике РФ, а затем способностью сторон адаптировать наземную тактику и логистику к воздушным угрозам.

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