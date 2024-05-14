Російський наступ на півночі Харківської області не призведе до захоплення великої території, однак відволіче цінні резерви ЗСУ. Ключовим залишається питання повітряних можливостей та артилерії.

Про це йдеться у воєнному огляді однією з головних міжнародних платформ для обговорення війни і миру Київський безпековий форум, організованого фондом Арсенія Яценюка Відкрий Україну.

– Новий наступ ворога в прикордонні на півночі Харківської області утворив два невеликих прогини в лінії фронту та державного кордону глибиною до 5 км, – йдеться у воєнному огляді КБФ.

Наступ у Харківській області

Аналізуючи ситуацію на місцевості та інформацію про кількість російських військ, українське командування та експерти сходяться на тому, що це тактичний наступ, який не створить загрози втрати великої території.

Наявних сил ворога недостатньо для захоплення Харкова, тому що російське угруповання в цьому районі налічує не більше 10 тис. бійців і складається здебільшого з “необстріляних” резервних частин, які часто роблять фатальні помилки в бою.

Аналітики вважають, що головною метою Росії є відтягування дефіцитних резервів ЗСУ з інших ділянок фронту в умовах, коли Сили оборони лише почали поповнювати запаси снарядів і техніки з нових пакетів американської допомоги.

Водночас “снарядний голод” дедалі втамовується: відео з відбиттям російських атак артилерією (зокрема, касетними снарядами DPICM) надходять з кількох ділянок фронту. Але резерви бійців ЗСУ залишаються недостатніми.

Мета Росії

Як зазначають аналітики, іншою стратегічною метою РФ є неглибокий захід в тил з північного заходу, тобто Вовчанська, українським силам, які стримують російські атаки на Куп’янській ділянці фронту.

Але наявних сил ворога може не вистачити навіть для цієї задачі, вважають експерти.

Ще однією метою росіян може бути втілення сумнівної ідеї російського диктатора Володимира Путіна про створення “буферної зони” на території України навпроти Бєлгорода для нібито недопущення обстрілів. Проте аналітики переконані, що насправді для воєнно-політичних цілей.

В обох цих випадках військам РФ сприяє характер прикордонної місцевості (зокрема, річок), а також величезна глибина російського тилу на цьому напрямку.

Перевага у повітрі та артилерії

Аналізуючи причини просування армії РФ у Харківській області, експерти наголошують на перевазі росіян в повітрі та артилерії.

Прикордонна смуга України від Куп’янська до Чернігова два роки піддавалася щоденним артилерійським і повітряним ударам ворога на глибину в 10-20 км, особливо з середини 2023 року, коли Москва налагодила серійне переобладнання авіабомб у КАБи (УМПК).

Навіть якби ЗСУ могли тримати більше резервів та артилерії, то відсутність захисту з повітря та достатньої кількості снарядів заважала б надійній обороні, припускають аналітики.

Зокрема, проблемою є заборона на використання західної зброї для контрударів по російській території.

Завдяки цій забороні, окупати півтора року могли безкарно використовувати прикордоння для ударів по Україні, поки ЗСУ не отримали масово дрони й не перекинули з фронту артилерію радянського виробництва (і РСЗВ виробництва Чехії, яка не виступає проти контрударів по РФ).

– Це не нова думка: декілька відставних західних генералів, серед яких є учасники Київського безпекового форуму, давно публічно вимагали ліквідації згаданої Sanctuary і зняття обмежень на використання зброї, як необхідної умови успіху будь-якого контрнаступу України, – йдеться в огляді.

Перевага Росії у повітрі різко зменшує ефективність фортифікацій у Харківській області, незалежно від якості зазначених споруд.

Удари КАбами

Російські війська завдяки масованим ударам КАБами нещодавно захопили Красногорівку й Мар’їнку – потужні укріплювальні райони Сил оборони України, які постійно вдосконалювалися з 2015 року, звернули увагу аналітики.

Стратегічною проблемою залишається протиповітряний захист Харкова, який є надзвичайно сильним укріпрайоном для наземної оборони, але, як вважають експерти, не матиме сталого соціально-економічного життя через близькість до фронту.

На думку аналітиків, російський наступ у Харківській області лише підтверджує необхідність смарт-стратегії України, яка має полягати в розумній обороні та перенесенні повітряної війни на територію Росії.

В умовах, коли жодна зі сторін поки не має резервів для стратегічного наземного наступу, перебіг війни визначатиметься повітряними ударами по передньому краю і тиловій логістиці РФ, а відтак здатністю сторін адаптувати наземну тактику та логістику до повітряних загроз.

