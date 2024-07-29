Самозащита — это не просто набор приемов, а необходимые навыки, которые могут спасти жизнь. Чтобы себя защитить, не обязательно изучать приемы, можно приобрести газовый баллончик или пистолет. Факты ICTV узнавали, нужно ли разрешение на ношение газового пистолета в Украине.

Газовый пистолет: нужно ли разрешение

Газовый пистолет — это оружие, которое не вызывает смерть и предназначено для поражения живой цели, путем использования слезоточивого вещества, которое раздражает слизистые оболочки.

Газовый пистолет, хоть и считается менее опасным, чем огнестрельное оружие, все же является средством самообороны и может нанести вред при неправильном использовании.

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Государственные органы должны контролировать оборот газовых пистолетов и предотвращать их попадание в руки лиц, которые могут их использовать в преступных целях.

Согласно Постановлению №706, получить разрешение на газовый пистолет могут все лица, достигшие 18 лет. Причем количество пистолетов, которые можно приобрести, неограниченно.

Куда обращаться, что получить разрешение на газовое оружие

На начальном этапе нужно обратиться в органы разрешительной системы, чтобы получить справку об отсутствии судимости. После этого нужно записаться на курсы для изучения материальной части оружия и правила обращения с ним. После сдачи экзаменов выдается соответствующая справка.

Человек, желающий приобрести газовый пистолет, должен обратиться в наркологический и психоневрологический диспансер, чтобы получить соответствующие сертификаты. После этого стоит обратиться в больницу для медосмотра. После этого выдается справка на получение разрешения. Также стоит обратиться в страховую компанию, чтобы составить договор обязательного страхования для владельцев оружия.

Человеку придется приобрести сейф или металлический ящик, чтобы установить его в собственном помещении. Участковый должен предоставить рапорт о проверке места хранения оружия. Далее человек должен оплатить услугу разрешительной системы на получение разрешения и получить квитанцию.

Документы для получения разрешения на покупку газового пистолета:

карточка-заявление;

четыре фотографии 3х4;

справка из медицинского учреждения о состоянии здоровья;

квитанция об оплате услуг для оформления документов по выдаче разрешения на приобретение оружия.

Документы на получение разрешения рассматриваются в течение одного месяца. Именно через это время человек получит разрешение или же отказ. Разрешение на приобретение газового оружия действует в течение трех месяцев.

Имея разрешение на покупку, гражданин может обратиться в магазин и приобрести соответствующее оружие. После того, как лицо приобрело газовый пистолет, оно должно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства, чтобы получить разрешение на хранение этого оружия.

Кому могут отказать в выдаче разрешения на приобретение газового пистолета

В каких случаях могут отказать в разрешении на приобретение:

Если в медицинском заключении указано, что такое лицо не может владеть средствами самообороны.

Если человек постоянно совершал правонарушения, злоупотреблял спиртными напитками или наркотическими веществами.

Если лицо обвиняется в совершении уголовного преступления или осуждено к лишению свободы.

Не погашена или не снята судимость за тяжкое преступление, которое было совершено с использованием оружия или взрывчатых материалов.

Условное осуждение с испытательным сроком или исправительные работы.

Разрешение на хранение газового пистолета действует в течение трех лет.

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