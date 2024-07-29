Газовий пістолет: чи потрібен дозвіл на його купівлю та зберігання в Україні

Самозахист – це не просто набір прийомів, а необхідні навички, які можуть врятувати життя. Щоб себе захистити, не обов’язково вивчати прийоми, можна придбати газовий балончик чи пістолет. Факти ICTV дізнавалися, чи потрібен дозвіл на носіння газового пістолета в Україні.

Газовий пістолет: чи потрібен дозвіл

Газовий пістолет – це зброя, яка не спричиняє смерть та призначена для ураження живої цілі, шляхом використання сльозогінної речовини, яка дратує слизові оболонки.

Газовий пістолет, хоч і вважається менш небезпечним, ніж вогнепальна зброя, все ж таки є засобом самооборони і може завдати шкоди при неправильному використанні.

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Державні органи повинні контролювати обіг газових пістолетів та запобігати їх потраплянню в руки осіб, які можуть їх використовувати в злочинних цілях.

Відповідно до Постанови №706, отримати дозвіл на газовий пістолет можуть усі особи, які досягли 18 років. Причому кількість пістолетів, які можна придбати, необмежена.

Куди звертатися, що отримати дозвіл на газову зброю

На початковому етапі потрібно звернутися до органів дозвільної системи, щоб отримати довідку про відсутність судимості. Після цього потрібно записатися на курси для вивчення матеріальної частини зброї та правил поводження з нею. Після складання іспитів також видається відповідна довідка.

Людина, яка бажає придбати газовий пістолет, повинна звернутися в наркологічний та психоневрологічний диспансер, щоб отримати відповідні сертифікати. Після цього варто звернутися у лікарню для медогляду. Після цього видається довідка на отримання дозволу. Також варто звернутися у страхову компанію, щоб скласти договір обов’язкового страхування для власників зброї.

Людині доведеться придбати сейф або металевий ящик, щоб встановити його у власному приміщенні. Дільничий повинен надати рапорт про перевірку місця зберігання зброї. Далі людина повинна сплатити послугу дозвільної системи на отримання дозволу та отримати квитанцію.

Документи для отримання дозволу на купівлю газового пістолета:

картка-заява;

чотири фотографії 3х4;

довідка з медичного закладу про стан здоров’я;

квитанція про оплату послуг для оформлення документів щодо видачі дозволу на придбання зброї.

Документи на отримання дозволу розглядаються протягом одного місяця. Саме через цей час людина отримає дозвіл або ж відмову. Дозвіл на придбання газової зброї діє протягом трьох місяців.

Маючи дозвіл на купівлю, громадянин може звернутися до магазину та придбати відповідну зброю. Після того як особа придбала газовий пістолет, вона має звернутися до органів внутрішніх справ за місцем проживання, щоб отримати дозвіл на зберігання цієї зброї.

Кому можуть відмовити у видачі дозволу на придбання газового пістолета

У яких випадках можуть відмовити у дозволі на придбання:

Якщо у медичному висновку вказано, що така особа не може володіти засобами самооборони.

Якщо людина постійно здійснювала правопорушення, зловживала спиртними напоями або наркотичними речовинами.

Якщо особу звинувачено у вчиненні кримінального правопорушення або засуджено до позбавлення волі.

Не погашена або не знята судимість за тяжкий злочин, який був скоєний з використанням зброї або вибухових матеріалів.

Умовне засудження з іспитовим терміном або виправні роботи.

Дозвіл на зберігання газового пістолета діє протягом трьох років.

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