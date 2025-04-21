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Ирина Гамалий, редактор сайта

IT-коалиция передала Минобороны точки доступа, телефоны и зарядные станции на €2 млн

обладнання, It-коаліція

Министерство обороны Украины получило от ІТ-коалиции очередную поставку оборудования, которое профинансировали Люксембург и Исландия.

Общая стоимость оборудования — около €2 млн, сообщает Минобороны.

Минобороны получило от ІТ-коалиции оборудование

— Спасибо странам ІТ-коалиции за усиление технологической устойчивости нашего войска. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого соприкосновения, — сказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Партнеры передали Минобороны:

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  • 3 288 точек доступа различных моделей;
  • 500 маршрутизаторов;
  • 460 зарядных станций с солнечными панелями;
  • 872 телефона.

Это третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью €3,3 млн, в феврале — на €7,5 млн.

ИТ-коалиция — одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн).

Она поддерживает Вооруженные силы Украины и Министерство обороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.

Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции — Эстония и Люксембург.

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IT-технології, Ісландія, Война в Украине, Люксембург, Міноборони України, Телефони
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