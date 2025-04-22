Наступление РФ на Харьковщину продолжается, враг стремится продвинуться вглубь территории — ОВА

Российские войска продолжают атаковать Харьковскую область, пытаясь выявить слабые звенья в украинской оборонительной системе.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии для Новини.LIVE.

Наступление РФ на Харьковскую область продолжается

— Наступление уже идет. Враг постоянно испытывает все новые направления для себя, чтобы выбрать приоритеты и продвигаться вглубь украинской территории, — подчеркнул он.

Глава ОГА заявил, что все действия агрессора заранее были учтены и остановлены силами обороны Украины.

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— Враг фактически был уничтожен и продолжает уничтожаться на всех абсолютно подходах к территориям Харьковской области, — подчеркнул Синегубов.

Напомним, в начале апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил, что наступление российских войск на Сумскую и Харьковскую области фактически началось.

По данным Генштаба, за минувшие сутки ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной.

Было зафиксировано 165 боевых столкновений. Оккупанты совершили один ракетный удар и 137 авиаударов, а также сбросили 253 управляемые авиационные бомбы.

По украинской территории было запущено 2651 дрон-камикадзе, а также осуществлено 5832 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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