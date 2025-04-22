Наступ росіян на Харківщину триває, ворог прагне просунутися вглиб території – ОВА

Російські війська продовжують атакувати Харківську область, намагаючись виявити слабкі ланки в українській оборонній системі.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі для Новини.LIVE.

Наступ РФ на Харківщину триває

– Наступ вже йде. Ворог постійно випробовує все нові напрямки для себе, щоб обрати пріоритети і просуватися вглиб української території, – підкреслив він.

Очільник ОВА заявив, що всі дії агресора заздалегідь були враховані й зупинені силами оборони України.

Зараз дивляться

– Ворог фактично був знищений і продовжує знищуватися на всіх абсолютно підходах до територій Харківської області, – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, на початку квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що наступ російських військ на Сумську та Харківську області фактично розпочався.

За даними Генштабу, за минулу добу ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою.

Було зафіксовано 165 бойових зіткнень. Окупанти здійснили один ракетний удар і 137 авіаударів, а також скинули 253 керовані авіаційні бомби.

По українській території було запущено 2651 дрон-камікадзе, а також здійснено 5832 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 154-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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