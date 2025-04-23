РФ атаковала Украину 134 дронами: сколько целей ликвидировала ПВО

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 134 беспилотника Shahed и дрона других типов.

Атака на Украину: что известно

Атака на Украину, которая началась с 21:30 22 апреля, происходила с шести направлений – российских Курска, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины к 09:30 23 апреля сбили 67 БпЛА на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны.

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47 дронов-имитаторов локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина, Донетчина, Одесчина, Днепропетровщина и Запорожье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

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