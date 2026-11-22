Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Атака на Харьков: Шахед попал в детский сад, есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Россия атаковала Харьков, есть попадание в детский сад в Немышлянском районе. Также сообщается о пострадавших.
Атака на Харьков 22 ноября 2026 года: что известно
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, зафиксировано попадание вражеского Шахеда в детский сад в Немышлянском районе. Последствия уточняем.
— В результате попадания есть двое пострадавших, а также повреждены окна в близлежащем многоэтажном доме, — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 22 ноября, в Харькове уже раздавались взрывы. Тогда реактивный дрон упал на крышу дома в Салтовском районе.
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