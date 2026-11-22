Россия атаковала Харьков, есть попадание в детский сад в Немышлянском районе. Также сообщается о пострадавших.

Атака на Харьков 22 ноября 2026 года: что известно

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, зафиксировано попадание вражеского Шахеда в детский сад в Немышлянском районе. Последствия уточняем.

— В результате попадания есть двое пострадавших, а также повреждены окна в близлежащем многоэтажном доме, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, в Харькове уже раздавались взрывы. Тогда реактивный дрон упал на крышу дома в Салтовском районе.

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