Российские войска изменили тактику атак на украинскую энергосистему, сосредоточившись на уничтожении электросетей и линий электропередачи.

Таким образом, враг пытается отрезать от источников электроснабжения Одессу, Одесскую и Днепропетровскую области, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал об изменении тактики РФ по атакам на энергосистему

Глава государства проинформировал в вечернем видеообращении, что ситуация в Одессе, Одесской и Днепропетровской областях остается сложной, наблюдаются значительные отключения электроэнергии.

Сейчас смотрят

В Одессе уже удалось возобновить электроснабжение критической инфраструктуры. В то же время продолжаются работы по организации альтернативных источников питания.

Энергетики также работают над возобновлением электроснабжения в Днепре, Каменском, Харьковской и Полтавской областях.

Для проведения ремонтов необходимо оборудование и ресурсы. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Кроме того, украинские военные получили конкретные задачи по противодействию новой тактике российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, что РФ нанесла значительные повреждения магистральным электросетям Одесской области.

Из-за значительных разрушений сейчас физически невозможно предоставить потребителям необходимый объем электроэнергии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.