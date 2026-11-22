На рассвете российские дроны атаковали поселок Дымер Вышгородского района Киевской области. В результате вражеской атаки поврежден пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Удар по Вышгородскому району

На месте попадания возник пожар. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Также взрывом повреждено помещение магазина.

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Позже Тимур Ткаченко уточнил, что в поврежденном доме травмированы два человека, среди них — ребенок. Подросток 2010 року народження получил множественные осколочные ранения руки, его госпитализировали. У 22-летней девушки — резаные стопы, медики оказали ей помощь на месте.

Спасатели ГСЧС уточнили, что под завалами дома могут находиться семь человек. Эвакуированы девять человек, из которых один ребенок.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, разбор разрушенных конструкций и поиск людей.

К работам привлечены спасатели ГСЧС и представители Общества Красного Креста Украины. На месте также работают психологи ГСЧС.

Также взрывной волной повреждено здание детского сада.

Напомним, что 18 ноября в Вышгородском районе в результате атаки дронов пострадали два человека.

12 ноября РФ атаковала Киевскую область баллистикой и беспилотниками. В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские здания предприятия. Люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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