РФ атаковала Дымер: среди травмированных — ребенок, под завалами ищут людейДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Российские дроны с утра атаковали Вышгородский район.
- Поврежден пятиэтажный жилой дом в Дымере, есть пострадавшие.
- Спасатели эвакуируют жителей, на месте работают медики и психологи.
На рассвете российские дроны атаковали поселок Дымер Вышгородского района Киевской области. В результате вражеской атаки поврежден пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Удар по Вышгородскому району
На месте попадания возник пожар. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Также взрывом повреждено помещение магазина.
Позже Тимур Ткаченко уточнил, что в поврежденном доме травмированы два человека, среди них — ребенок. Подросток 2010 року народження получил множественные осколочные ранения руки, его госпитализировали. У 22-летней девушки — резаные стопы, медики оказали ей помощь на месте.
Спасатели ГСЧС уточнили, что под завалами дома могут находиться семь человек. Эвакуированы девять человек, из которых один ребенок.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, разбор разрушенных конструкций и поиск людей.
К работам привлечены спасатели ГСЧС и представители Общества Красного Креста Украины. На месте также работают психологи ГСЧС.
Также взрывной волной повреждено здание детского сада.
Напомним, что 18 ноября в Вышгородском районе в результате атаки дронов пострадали два человека.
12 ноября РФ атаковала Киевскую область баллистикой и беспилотниками. В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские здания предприятия. Люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.