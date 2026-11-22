Отключения света 23 ноября: как будут действовать графики в понедельникДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В понедельник, 23 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии.
Отключения света 23 ноября: что известно
Как сообщает Укрэнерго, для промышленных предприятий будут введены графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — почасовые отключения объемом от 1 до 3,5 очередей.
Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть свет потребителям.
Украинцам рекомендуют следить за актуальными графиками отключений на официальных ресурсах операторов системы распределения электроэнергии в своих регионах.
Напомним, сегодня премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Украине в ближайшее время заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.
Это делается во избежание повтора ситуаций, когда потребители могли несколько дней оставаться без света.