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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

”Продавав” дозволи на землю у Києві: на хабарі у $15 тис. викрито посадовця КМДА

у києві затримали посадовця кмда
Фото: СБУ

Посадовця управління інспекційного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА викрили правоохоронці. За інформацією слідства, він намагався “продати” дозвіл на оренду земельної ділянки у Києві.

Про це інформують в СБУ та Нацполіції.

Посадовець КМДА “продавав” дозволи на землю у Києві

Зазначається, що чиновник вимагав $15 тис. від місцевого підприємця, який хотів продовжити договір оренди на спортивний майданчик для дітей.

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У поліції інформують, що вказану територію підприємець орендував останні 10 років та відповідно до умов договору мав право використовувати для створення “зеленої зони” без права забудови й огородження ділянки. Однак під час перевірки з’ясувалося, що на комунальній ділянці орендар збудував будівлю, футбольне поле й паркувальний майданчик.

За матеріалами слідства, службовець пропонував “допомогу” представнику фірми з продовженням договору оренди з порушеннями, вимагаючи $15 тис. Також він пропонував “безпроблемне” погодження оренди на 10 років у земельному департаменті КМДА.

Затримали чиновника співробітники СБУ та Нацполіції на гарячому під час вимагання грошей та отримання ним всієї суми хабаря.

Фігурантові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки, одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі розв’язується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Підприємцю загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Корупція, Хабар
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