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Свириденко: Украина готова к переговорам, но не к капитуляции

Юлія Свириденко
Фото: УНИАН

Украинская делегация во время встречи с партнерами в Лондоне подтверждает свою принципиальную позицию в вопросе готовности к переговорам, но не к капитуляции.

Об этом заявила вице-премьер-министр, глава Минэкономики Юлия Свириденко на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Позиция Украины на переговорах в Лондоне

— Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Не будет никакого соглашения, которое даст России более прочный фундамент, необходимый ей для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня — на земле, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом, — отметила Свириденко.

По ее словам, если Российская Федерация выберет ограниченную паузу, Украина ответит тем же.

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Она добавила, что украинский народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир.

— Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить длительный мир, — подчеркнула она.

Напомним, запланированную встречу министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, которая должна была состояться 23 апреля в Лондоне, отложили.

СМИ писали, что вместо министров переговоры по ситуации в Украине проведут высокопоставленные чиновники из этих стран.

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Война в Украине, Украина, Юлія Свириденко
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