Свириденко: Україна готова до переговорів, але не до капітуляції

Українська делегація під час зустрічі з партнерами у Лондоні підтверджує свою принципову позицію у питанні готовності до переговорів, але не до капітуляції.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Позиція України на переговорах у Лондоні

— Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніший фундамент, необхідний їй для перегрупування і повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню – на землі, в повітрі та на морі – є необхідним першим кроком, – зазначила Свириденко.

За її словами, якщо Російська Федерація обере обмежену паузу, Україна відповість тим же.

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Вона додала, що український народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир.

— Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов’язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир, – наголосила вона.

Нагадаємо, заплановану зустріч міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Німеччини та США, яка мала відбутися 23 квітня в Лондоні, відклали.

ЗМІ писали, що замість міністрів переговори щодо ситуації в Україні проведуть високопоставлені чиновники з цих країн.

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