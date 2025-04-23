Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 8-му випуску – на кухні панувала великодня атмосфера
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
Терміново
Київ під комбінованою атакою: двоє загинули, ще 54 постраждало, включно з дітьми
Конгресмен США побував на фронті в Україні та надіслав послання Путіну
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Свириденко: Україна готова до переговорів, але не до капітуляції

Юлія Свириденко
Фото: УНІАН

Українська делегація під час зустрічі з партнерами у Лондоні підтверджує свою принципову позицію у питанні готовності до переговорів, але не до капітуляції.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Позиція України на переговорах у Лондоні

— Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніший фундамент, необхідний їй для перегрупування і повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню – на землі, в повітрі та на морі – є необхідним першим кроком, – зазначила Свириденко.

За її словами, якщо Російська Федерація обере обмежену паузу, Україна відповість тим же.

Зараз дивляться

Вона додала, що український народ не прийме заморожений конфлікт, замаскований під мир.

— Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов’язкових гарантій безпеки – достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир, – наголосила вона.

Нагадаємо, заплановану зустріч міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Німеччини та США, яка мала відбутися 23 квітня в Лондоні, відклали.

ЗМІ писали, що замість міністрів переговори щодо ситуації в Україні проведуть високопоставлені чиновники з цих країн.

Читайте також
Адміністрація Трампа розпустила групу з розслідування злочинів РФ в Україні – WP
У США розпустили групу, що розслідувала воєнні злочини РФ: ЗМІ

Війна в Україні, Україна, Юлія Свириденко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Останні новини
Вибухи у Хмельницькому: Повітряні сили зафіксували рух ракет у регіоні
Ракета, пуск ракети
Вибухи в Житомирі: до міста летіли російські ракети
Ракета
Вибухи в Павлограді: РФ запустила в бік міста ракети та дрони
Обстріл дронами та ракетами
Ракета, яку РФ застосовує проти України: що відомо про Х-555
ракета
Атака на Київщину 24 квітня: у Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку
Вибухи на Київщині 24 квітня 2025: що відомо

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь