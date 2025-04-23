Уиткофф и Путин встретятся 25 апреля — СМИ

Встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Москве запланирована на конец этой недели.

Об этом пишет издание Axios.

Как отметил американский чиновник, Стив Уиткофф планирует встретиться с кремлевским диктатором в пятницу, 25 апреля, они должны обсудить окончание войны в Украине.

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Как сообщает Sky News, похоже, что Уиткофф уже направляется на очередной раунд переговоров с Путиным в Москву.

Встреча Уиткоффа с Путиным

22 апреля в Кремле сообщили, что спецпредставитель президента США Ближнего Востока Стив Уиткофф может уже на этой неделе прибыть в Москву. Издание ссылается на информацию бортовых радаров, показывающих, что самолет с переговорщиком Трампа, вероятно, вылетел из Парижа и находится на пути в РФ.

В то же время дата визита и может ли Путин встретиться с Уиткоффом, не были известны.

Впоследствии в Белом доме подтвердили визит спецпосланника в Москву. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры по завершению войны в Украине продолжаются, и Уиткофф должен продолжить переговоры с Путиным относительно этого вопроса.

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