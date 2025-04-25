Мінімальна пенсія 2025: чи буде підвищення

Згідно з законом про державний бюджет на 2025 рік, прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата не зазнають змін у цьому році. Чи будуть зміни у нарахуванні пенсій?

Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якою буде мінімальна пенсія в Україні у 2025 році

У 2025 році мінімальна пенсія в Україні встановлена на рівні 2 361 грн. У березні була проведена індексація для пенсіонерів, які отримують пенсію призначену відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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25 лютого 2025 року була ухвалена постанова №209 про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році. Згідно з документом, перерахунок проводили для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 1,115.

Пенсійний фонд зазначає, що підвищення для пенсіонерів відбулося наступним чином:

з 3370 грн до 3758 грн (на 388 грн) — для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років;

з 2980 грн до 3323 грн (на 343 грн) — для осіб віком до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років та особам з інвалідністю І групи (незалежно від віку та тривалості страхового стажу);

з 3240 грн до 3613 грн (на 373 грн) — для осіб віком понад 70 років зі стажем 30/35 років та у віці від 75 до 80 років зі стажем 20/25 років відповідно у жінок та чоловіків;

з 3370 грн до 3758 грн (на 388 грн) — для осіб яким виповнилося 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років;

з 2725 грн до 3038 грн — для осіб які не працюють, є одержувачами мінімальної пенсії незалежно від її виду та стажу. Для працюючих пенсіонерів підвищення становило 2361 грн.

Зазначимо, що умови призначення мінімальних розмірів залежать не лише від віку, а й від наявного стажу. Береться до уваги той факт, працює пенсіонер або не працює. Від цього буде залежати розмір призначеної доплати.

З 1 квітня 2025 року в Україні традиційно відбулася індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. ПФУ автоматично зробив перерахунок пенсій для 629 тис. пенсіонерів, що досі працюють, із урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата у 2025 році залишається без змін й становить 8 000 грн. Прожитковий мінімум також не змінився й становить 2 920 грн на місяць​.

Державна соціальна допомога з інвалідності не зросте, оскільки розмір виплат безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму. Також українці, яким у квітні виповниться 70, 75 або 80 років, мають право на отримання надбавки до пенсії.

Зокрема:

300 грн — після досягнення віку 70 років;

456 грн — після досягнення 75 років;

570 грн — пенсіонерам віком від 80 років.

Нагадуємо, що на початку січня Кабмін встановив обмеження на виплату спеціальних пенсій під час воєнного стану. Це стосується виплат, що перевищують 23 610 грн (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність). Для таких пенсій було встановлено коефіцієнти, що знижують розмір виплат залежно від їхньої величини.

Також з 1 липня 2025 року має відбутися пенсійна реформа. Пенсія буде вираховуватися за новою формулою й складатиметься з двох частин. Це базова, 30% від мінімальної зарплати з урахуванням податків. Друга страхова частина, що визначається за новою формулою. У новій формулі коефіцієнт стажу зникає, а також прибирається коефіцієнт зарплати.

Необхідно вираховувати, скільки у людини балів, а потім помножити на вартість бала. Принцип визначення бала дуже схожий на принцип визначення коефіцієнта зарплати. Тобто за новою формулою, у людини збільшується і страхова пенсія, і до неї додається ще базова.

Які вимоги до стажу для виходу на пенсію 2025

У 2025 році триватиме параметрична пенсійна реформа, яка передбачає щорічне збільшення вимог до страхового стажу, необхідного під час виходу на пенсію у 60, 63 та 65 років.

Правила виходу на пенсію та стаж для того, щоб вийти на відпочинок:

у 60 років — необхідно пропрацювати не менше 32 років;

у 63 роки — необхідно пропрацювати не менше 22 років;

у 65 років — вийти на пенсію можна маючи всього 15 років стажу.

Якщо стажу не вистачає, його можна буде докупити. Для цього необхідно звернутися до податкової та укласти договір про добровільну сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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