В ближайшие дни могут состояться весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины — Зеленский

В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1157 суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о приближении тишины для Украины

— Нужно безусловное прекращение огня и реальное давление на Россию, чтобы они восприняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение — любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем — достойный мир и гарантии безопасности, — заявил Зеленский.

По его мнению, дипломатия должна сработать. Президент объяснил, что украинская сторона делает все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала.

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Самый главный вопрос — это ПВО для Украины

Глава государства провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Президент заслушал сегодня отдельный доклад министра обороны Украины Рустема Умерова.

— Самый главный вопрос на сегодня — ПВО. Поставка в Украину систем и ракет для ПВО. Наши договоренности с партнерами. Контракты. Наша готовность производить ПВО в Украине и переговоры по лицензиям, — сказал Зеленский.

По его словам, были доклады военных и чиновников, также есть задачи для Министерства иностранных дел.

Украина будет пытаться достичь соответствующего согласия также от США по зенитным ракетным комплексам Patriot и готова купить необходимое количество систем, утверждает президент.

Он подчеркнул, что Украина предложила конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Он поручил дипломатам работать активнее по ответу относительно Patriot.

Ракетный удар России по Киеву

Сегодня Зеленский вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, которые работают в Украине, были на месте удара баллистики по Киеву.

— Именно там, где взрыв ракеты унес жизни 12 наших людей. Мои искренние соболезнования. Разрушены обычные дома. Спасательная операция только недавно закончилась. Были на месте более 50 представителей посольств и 11 представителей международных организаций. Мы вместе почтили память погибших, — сказал президент.

Все дипломаты воочию увидели, кого атакует Россия своей баллистикой, полученной от Северной Кореи, подчеркнул Владимир Зеленский.

Он поблагодарил все государства, которые вместе с Украиной в такие моменты. Среди них — Европа, Латинская Америка, Африка, Азия, Австралия и регион Тихого океана, а также Северная Америка.

Президент выразил благодарность всем международным организациям, которые помогают Украине.

Он поблагодарил также всех журналистов — украинских и иностранных, каждого блогера и подкастера, которые распространяют в мире правду о том, что происходит в Украине и как мы нуждаемся в мире.

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