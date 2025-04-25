Найближчими днями можуть відбутися вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України – Зеленський

Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1157 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про наближення тиші для України

– Потрібне безумовне припинення вогню та реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки, – заявив Зеленський.

На його думку, дипломатія повинна спрацювати. Президент пояснив, що українська сторона робить все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала.

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Найголовніше питання – це ППО для України

Глава держави провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Президент заслухав сьогодні окрему доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова.

– Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем і ракет для ППО. Наші домовленості з партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій, – сказав Зеленський.

За його словами, були доповіді військових та урядовців, також є завдання для Міністерства закордонних справ.

Україна намагатиметься досягти відповідної згоди також від США щодо зенітних ракетних комплексів Patriot та готова купити необхідну кількість систем, стверджує президент.

Він наголосив, що Україна запропонувала конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Він доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно Patriot.

Ракетний удар Росії по Києву

Сьогодні Зеленський разом із дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву.

– Саме там, де вибух ракети забрав життя 12 наших людей. Мої щирі співчуття. Зруйновані звичайні будинки. Рятувальна операція тільки нещодавно закінчилась. Були на місці понад 50 представників посольств та 11 представників міжнародних організацій. Ми разом ушанували пам’ять загиблих, – сказав президент.

Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою, отриманої від Північній Кореї, наголосив Володимир Зеленський.

Він подякував усім державам, які разом з Україною у такі моменти. Серед них – Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія й регіон Тихого океану, а також Північна Америка.

Президент висловив удячність усім міжнародним організаціям, які допомагають Україні.

Він подякував також усім журналістам – українським та іноземним, кожному блогеру та подкастеру, які поширюють у світі правду про те, що відбувається в Україні та як ми потребуємо миру.

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