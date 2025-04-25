Вибухи у Криму: є дані про влучання в будинок заступника глави Чечні Саїдова

Вибухи у Криму 25 квітня не вщухають ледь не з початку доби.

Серед іншого, представники партизанського руху АТЕШ заявляють про приліт у будинок заступника глави Чеченської Республіки Мурада Саїдова у Саках.

Вибухи Криму 25 квітня: що відомо

Вибухи у Криму 25 квітня почали лунати близько третьої ночі.

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Місцеві писали про проліт безпілотників у районі Сак, Євпаторії, Севастополя, Ялти, Бельбека, Феодосії, Бахчисарая.

Уранці в Міноборони РФ заявили, буцімто перехопили чи знищили 59 дронів над тимчасово окупованим Кримом та ще 11 – над акваторією Чорного моря.

Однак після “звіту” російського оборонного відомства дрони продовжили летіти до Криму.

Так, зранку 25 квітня БпЛА бачили в районі Сімферополя та над Білогірським районом.

Ворожа протиповітряна оборона працювала у Красноперекопському та Нижньогірському районах.

Згодом у Міноборони РФ додали, що вранці 25 квітня нібито приземлили ще шість дронів над Кримом.

Більше подробиць сьогоднішніх вибухів у Криму невдовзі надали представники партизанського руху АТЕШ.

За їхніми даними, 25 квітня під час прильоту в Саках сталося влучання в будинок заступника глави Чеченської Республіки Мурада Саїдова.

– Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних цілях. Тож сьогоднішній випадок у Саках є ще одним прикладом некомпетентної роботи російської ППО. Це гарне нагадування для окупантів та їхніх спільників, що їм настав час тікати з українського Криму, – підсумували в АТЕШ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Крымский ветер, Міноборони РФ, АТЕШ

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