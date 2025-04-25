Вибухи у Криму: є дані про влучання в будинок заступника глави Чечні Саїдова
Вибухи у Криму 25 квітня не вщухають ледь не з початку доби.
Серед іншого, представники партизанського руху АТЕШ заявляють про приліт у будинок заступника глави Чеченської Республіки Мурада Саїдова у Саках.
Вибухи Криму 25 квітня: що відомо
Вибухи у Криму 25 квітня почали лунати близько третьої ночі.
Місцеві писали про проліт безпілотників у районі Сак, Євпаторії, Севастополя, Ялти, Бельбека, Феодосії, Бахчисарая.
Уранці в Міноборони РФ заявили, буцімто перехопили чи знищили 59 дронів над тимчасово окупованим Кримом та ще 11 – над акваторією Чорного моря.
Однак після “звіту” російського оборонного відомства дрони продовжили летіти до Криму.
Так, зранку 25 квітня БпЛА бачили в районі Сімферополя та над Білогірським районом.
Ворожа протиповітряна оборона працювала у Красноперекопському та Нижньогірському районах.
Згодом у Міноборони РФ додали, що вранці 25 квітня нібито приземлили ще шість дронів над Кримом.
Більше подробиць сьогоднішніх вибухів у Криму невдовзі надали представники партизанського руху АТЕШ.
За їхніми даними, 25 квітня під час прильоту в Саках сталося влучання в будинок заступника глави Чеченської Республіки Мурада Саїдова.
– Очевидно, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних цілях. Тож сьогоднішній випадок у Саках є ще одним прикладом некомпетентної роботи російської ППО.
Це гарне нагадування для окупантів та їхніх спільників, що їм настав час тікати з українського Криму, – підсумували в АТЕШ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Крымский ветер, Міноборони РФ, АТЕШ