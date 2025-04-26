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Юлия Захарченко, редактор ленты

Акт ядерного шантажа: в каком состоянии укрытие Чернобыльской АЭС после удара РФ

Олег Коріков про наслідки удару РФ по ЧАЕС
Фото: Факти ICTV

14 февраля 2025 года Россия ударила дроном в укрытие над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС. БпЛА пробил крышу, вызвал пожары и значительные повреждения конструкций. Последствия удалось ликвидировать только 7 марта — через три недели после атаки.

Факты ICTV спросили у главы Государственной инспекции ядерного регулирования — главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова о том, благодаря чему удалось предотвратить выброс радиации и в каком состоянии сейчас арка НБК укрытия Чернобыльской АЭС после российского удара.

Какие повреждения получил НБК над четвертым энергоблоком ЧАЭС

По информации Государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС, в результате удара РФ была разрушена внешняя обшивка арки НБК площадью около 15 кв. м, частично повреждены внутренняя обшивка арки, гараж технического обслуживания системы основных кранов и оборудование этой системы.

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Спасатели осуществили частичное вскрытие конструкций внешней обшивки арки. Сделано около 200 отверстий общей площадью 50 кв. м, чтобы потушить пожар и ликвидировать возгорание герметизирующих мембран.

Попадание беспилотника и последующий пожар привели к разгерметизации кольцевого пространства и основного объема арки НБК. Только 7 марта, то есть через три недели после удара РФ, принято решение об отмене состояния чрезвычайной ситуации на комплексе НБК объекта Укрытие.

— Фактически Россия атаковала абсолютно мирный объект, уникальный по своей сложности и функционалу. Основная функция НБК — защитная. Он должен был защищать окружающую среду от возможного радиоактивного воздействия от разрушенного реактора № 4 ЧАЭС и объекта Укрытие, который был построен еще в декабре 1986 года, сразу после аварии на ЧАЭС, — рассказал глава Госатомрегулирования Олег Кориков.

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Удар РФ по Чорнобильській АЕС

Фото: ГСП Чернобыльская АЭС

В каком сейчас состоянии НБК и поврежден ли Саркофаг

По информации ГСП Чернобыльская АЭС, в настоящее время ситуация на объекте стабилизирована. Но утрачена функция, которая изначально ставилась в проекте строительства НБК, отметил Кориков, то есть изоляция объекта Укрытие для защиты окружающей среды и персонала от возможных воздействий радиации.

По его словам, изменились свойства НБК, предусмотренные его проектом, в частности в плане герметичности, условий вентиляции основного объема и кольцевого пространства НБК, работоспособности системы основных кранов и прочего.

Кориков отметил, что при таких условиях ГСП ЧАЭС не может обеспечить выполнение всех проектных и технологических требований, установленных в регламенте эксплуатации комплекса НБК.

— ГСП ЧАЭС разработало решение По эксплуатации комплекса Нового безопасного конфайнмента и объекта Укрытие в условиях частичных отклонений от проектно-технологических требований ПК-1 НБК. Оно определяет как особенности эксплуатации комплекса НБК-ОУ в сложившихся условиях, так и предусматривает меры преодоления последствий воздушной атаки. Указанное решение согласовано Госатомрегулирования, — сказал Кориков.

Он отметил, что на объекте Укрытие (то есть Саркофаг над поставарийным энергоблоком № 4 ЧАЭС) не зафиксировано превышение эксплуатационных пределов и безопасной эксплуатации по показаниям, характеризующим состояние строительных конструкций.

Удар РФ по Чорнобильській АЕС

Фото: ГСП Чернобыльская АЭС

Как удалось предотвратить выброс радиации на ЧАЭС

Олег Кориков рассказал, что на комплексе НБК-ОУ осуществляется радиационный контроль как системами автоматизированного контроля, так и с использованием переносного и лабораторного оборудования.

В частности, специалисты проводят регулярный радиационный контроль воздуха в местах разгерметизации мембран арки НБК.

По его словам, стабильность радиационной обстановки можно объяснить тем, что во время воздушной атаки были повреждены только конструкции НБК, а сам объект Укрытие (Саркофаг) не получил повреждений.

Также Кориков добавил, что сами же конструкции НБК являются новыми и изготовленными из “чистых” материалов (то есть не содержат радиоактивного загрязнения), поэтому их повреждение не привело к выбросу радиации.

Еще один важным фактором стало то, что во время российской атаки на объекте Укрытие не осуществляли никаких работ, которые могли бы вызвать подъем и выброс радиоактивной пыли через поврежденные конструкции НБК, отметил глава Госатомрегулирования.

Олег Коріков

Фото: МАГАТЭ

Сколько времени и средств нужно для восстановления конфайнмента

Сейчас эксплуатационная организация, то есть ГСП Чернобыльская АЭС, должна осуществить оценку того, сколько времени и средств потребует восстановление или вероятная модификация Нового безопасного конфайнмента, обратил внимание главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины.

При необходимости может рассматриваться привлечение профильных организаций, в частности международных. Такая оценка должна базироваться на комплексном обследовании поврежденных строительных конструкций НБК, объяснил Кориков.

— Основная задача Госатомрегулирования заключается в обеспечении регулирующего сопровождения проектов по реконструкции и ремонту НБК, который должен разработать ГСП ЧАЭС, с целью соблюдения требований украинского законодательства по ядерной и радиационной безопасности, — подчеркнул он.

Удар РФ по Чорнобильській АЕС

Фото: ГСП Чернобыльская АЭС

Как сейчас мониторят состояние укрытия на ЧАЭС

Ранее упомянутое решение ГСП ЧАЭС Об эксплуатации комплекса нового безопасного конфайнмента и объекта Укрытие в условиях частичных отклонений от проектно-технологических требований ПК-1 НБК предусматривает выполнение неотложных и долгосрочных действий по преодолению последствий воздушной атаки.

По словам Корикова, неотложными временными действиями являются закрытие отверстий, образованных в результате удара БпЛА и пожара. Предварительно, для этого должно быть выполнено комплексное обследование поврежденных конструкций НБК.

Он объяснил, что долгосрочные меры предусматривают разработку Плана реализации организационных и организационно-технических мероприятий по восстановлению или модификации НБК.

В частности, этот план должен включать проекты выполнения работ, строительно-монтажные работы, индивидуальные и комплексные испытания, подготовку отчета по переоценке безопасности комплекса НБК-ОУ и прочее.

Сроки выполнения мероприятий будут зависеть от наличия финансового обеспечения этих работ, утверждает главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины.

— Что касается мониторинга состояния комплекса НБК-ОУ, то он выполняется собственными силами ГСП ЧАЭС в соответствии с эксплуатационно-технической документацией. Также в рамках проведения комплексных обследований предполагается привлечение сторонних профильных организаций, — сказал Кориков.

Олег Коріков

Фото: МАГАТЭ

Что должен сделать мир, чтобы предотвратить подобные российские атаки

Предотвратить российские атаки и вероятные аварии можно только жесткой принципиальной позицией цивилизованного мира, которая должна заключаться в прекращении любого сотрудничества с РФ в сфере использования ядерной энергии, убежден глава Госатомрегулирования.

По мнению Корикова, мировой рынок для России должен быть закрыт. В частности, для российского ядерного топлива, оборудования, реакторов и прочего.

— Атака на НБК 14 февраля 2025 года — далеко не первый случай с начала полномасштабной войны РФ против Украины, когда ядерные объекты в Чернобыльской зоне отчуждения и на другой территории Украины становятся мишенью для российских войск, — подчеркнул он.

По его словам, удар беспилотником по сооружению над разрушенным энергоблоком № 4 Чернобыльской АЭС — это продолжение ядерного террора России, начавшегося в 2022 году с оккупации зоны отчуждения и расположенных на ее территории предприятий, деятельность которых связана с обращением с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом.

Затем ядерный террор продолжился оккупацией Запорожской АЭС и ударами по энергетическим объектам Украины, что создает большие угрозы для ядерной и радиационной безопасности, обратил внимание Кориков.

— К большому сожалению, ни за одно из этих преступлений РФ не наказана. Поэтому мир должен найти новые действенные механизмы воздействия на страну, которая прибегает к ядерному террору, для возвращения ее в правовое поле, — резюмировал глава Госатомрегулирования.

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