Акт ядерного шантажа: в каком состоянии укрытие Чернобыльской АЭС после удара РФ

14 февраля 2025 года Россия ударила дроном в укрытие над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС. БпЛА пробил крышу, вызвал пожары и значительные повреждения конструкций. Последствия удалось ликвидировать только 7 марта — через три недели после атаки.

Факты ICTV спросили у главы Государственной инспекции ядерного регулирования — главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова о том, благодаря чему удалось предотвратить выброс радиации и в каком состоянии сейчас арка НБК укрытия Чернобыльской АЭС после российского удара.

Какие повреждения получил НБК над четвертым энергоблоком ЧАЭС

По информации Государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС, в результате удара РФ была разрушена внешняя обшивка арки НБК площадью около 15 кв. м, частично повреждены внутренняя обшивка арки, гараж технического обслуживания системы основных кранов и оборудование этой системы.

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Спасатели осуществили частичное вскрытие конструкций внешней обшивки арки. Сделано около 200 отверстий общей площадью 50 кв. м, чтобы потушить пожар и ликвидировать возгорание герметизирующих мембран.

Попадание беспилотника и последующий пожар привели к разгерметизации кольцевого пространства и основного объема арки НБК. Только 7 марта, то есть через три недели после удара РФ, принято решение об отмене состояния чрезвычайной ситуации на комплексе НБК объекта Укрытие.