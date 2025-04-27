Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 27 апреля: уничтожено 1 030 оккупантов, 136 единиц автотехники и цистерн
Потери врага на 27 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1030 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 159-е сутки полномасштабной войны превысили 948 тыс.
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Потери РФ на 27 апреля 2025
- личного состава / personnel ‒ около/ about 948640 (+1030) человек / persons;
- танков / tanks ‒ 10719 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22325 (+5) ед.;
- артиллерийских систем / artillery systems – 27007 (+42) ед.;
- РСЗО / MLRS – 1373 (+1) ед.;
- средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1145 (+0) ед.;
- самолетов / aircraft – 370 (+0) ед.;
- вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 34011 (+114);
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3196 (+0);
- корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед.;
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46187 (+136) ед.;
- специальная техника / special equipment ‒ 3860 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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