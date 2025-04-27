Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Что советская власть скрывала о Чернобыльской катастрофе: 5 неизвестных фактов
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
РФ предложила “большую” уступку в войне с Украиной — Трамп
Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 27 апреля: уничтожено 1 030 оккупантов, 136 единиц автотехники и цистерн

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 27 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1030 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 159-е сутки полномасштабной войны превысили 948 тыс.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 27 апреля 2025

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 948640 (+1030) человек / persons;
  • танков / tanks ‒ 10719 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22325 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем / artillery systems – 27007 (+42) ед.;
  • РСЗО / MLRS – 1373 (+1) ед.;
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1145 (+0) ед.;
  • самолетов / aircraft – 370 (+0) ед.;
  • вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 34011 (+114);
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3196 (+0);
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед.;
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46187 (+136) ед.;
  • специальная техника / special equipment ‒ 3860 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь