Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 27 квітня: знищено 1 030 окупантів, 136 одиниць автотехніки та цистерн
Втрати ворога на 27 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1030 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 159-ту добу повномасштабної війни перевищили 948 тис.
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Втрати РФ на 27 квітня 2025
- особового складу ‒ близько 948 640 (+1 030);
- танків ‒ 10 719 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 22 325 (+5);
- артилерійських систем – 27 007 (+42);
- реактивних систем залпового вогню – 1 373 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 145;
- літаків – 370;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 011 (+114);
- крилатих ракет ‒ 3 196;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 187 (+136);
- спеціальної техніки ‒ 3 860.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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