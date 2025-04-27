Втрати ворога на 27 квітня: знищено 1 030 окупантів, 136 одиниць автотехніки та цистерн

Втрати ворога на 27 квітня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1030 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 159-ту добу повномасштабної війни перевищили 948 тис.

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Втрати РФ на 27 квітня 2025

особового складу ‒ близько 948 640 (+1 030);

танків ‒ 10 719 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 22 325 (+5);

артилерійських систем – 27 007 (+42);

реактивних систем залпового вогню – 1 373 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 145;

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 011 (+114);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 187 (+136);

спеціальної техніки ‒ 3 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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