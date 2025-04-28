Атака на Украину 28 апреля: сколько беспилотников уничтожили силы ПВО

В ночь на 28 апреля 2025 года, начиная с 23:30 27 апреля, Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину. Противник использовал 166 ударных дронов и беспилотников-имитаторов различных типов, атакуя преимущественно Сумскую и Черкасскую области.

Обстрел Украины 28 апреля 2025 года: сколько дронов было уничтожено

Оккупанты совершили атаку с территории РФ, из таких районов как Курск, Миллерово и Орел.

Украинские силы обороны активно отражали нападение врага. Для этого были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

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На 17:00 28 апреля известно, что украинские силы сбили 40 российских дронов типа Shahed на востоке, севере и в центре страны.

Кроме того, 74 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Черкасская, Сумская, Донецкая и Харьковская области пострадали в результате российской воздушной атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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