Атака на Україну 28 квітня: скільки безпілотників знищили сили ППО

У ніч на 28 квітня 2025 року, починаючи з 23:30 27 квітня, Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну. Противник використав 166 ударних дронів та безпілотників-імітаторів різних типів, атакуючи переважно Сумщину та Черкащину.

Обстріл України 28 квітня 2025: скільки дронів було знищено

Окупанти здійснили атаку з території РФ, з таких районів як Курськ, Міллерово та Орел.

Українські сили оборони активно відбивали напад ворога. Для цього було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

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На 17:00 28 квітня відомо, що українські сили збили 40 російських дронів типу Shahed на сході, півночі та в центрі країни.

Крім того, 74 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Черкащина, Сумщина, Донеччина та Харківщина постраждали внаслідок російської повітряної атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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