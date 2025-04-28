До 20 часов вне тела: новый метод хранения донорских легких перед пересадкой

Команда ученых из Нидерландов в ходе исследования показала метод гипотермической оксигенированной машинной перфузии (HOPE), который является безопасным и эффективным для сохранения донорских легких, даже если общее время пребывания вне тела приближается к 20 часам.

— Эта технология используется для сохранения донорских печени и почек и изучается в клинических испытаниях для сердца, но пока не привлекла особого внимания при сохранении легких, — сказал специалист по перфузии органов и координатор по трансплантации в UMC в Утрехте Джитте Йеннекенс.

Как это работает

Перфузия легких ex vivo (EVLP) — это метод, позволяющий поддерживать, оценивать и потенциально восстанавливать легкие донора вне тела перед трансплантацией. Легкие подключаются к насосу и аппарату искусственной вентиляции легких и перфузируются раствором, который функционирует как физиологическая жидкость.

В UMC в Утрехте был разработан протокол HOPE для безопасного продления времени перфузии с целью сохранения жизнеспособности легких в течение ночи до тех пор, пока трансплантация не будет выполнена в течение дня.

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Холод и тепло

Донорские легкие обычно транспортируются на льду, а затем нагреваются до 37 градусов по Цельсию с использованием протокола нормотермического EVLP для функциональной оценки. После nEVLP легкие затем возвращаются на лед до начала трансплантации.

Протокол исключает второй период на льду, оценивая легкие в течение одного часа, а затем сохраняя легкие при температуре 12 градусов по Цельсию до процедуры.

Исследование

Ученые представили данные, сравнивающие результаты 12 случаев, проведенных с использованием протокола nEVLP-HOPE.

Контрольная группа включала 118 случаев прямой трансплантации легких без перфузии в период с 2017 по 2022 годы. Операции проводились в период с 2022 по 2024 годы с использованием протокола HOPE по логистическим причинам.

Ни одно легкое в группе nEVLP-HOPE не было отклонено от трансплантации, а краткосрочные результаты были схожими в исследуемой и контрольной группах.

— Наши результаты показывают, что HOPE — это безопасный и эффективный метод сохранения легких после периода нормотермической ЭВЛП, — резюмировали исследователи.

По их словам, следующим шагом станет определение стратегии консервации, которая будет наиболее полезной для конкретного типа донорского легкого.

Источник : MedicalXpress

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