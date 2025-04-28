До 20 годин поза тілом: новий метод зберігання донорських легень перед пересадкою

Команда вчених із Нідерландів під час дослідження показала метод гіпотермічної оксигенованої машинної перфузії (HOPE), який є безпечним та ефективним для збереження донорських легень, навіть якщо загальний час перебування поза тілом наближається до 20 годин.

– Ця технологія використовується для збереження донорських печінки та нирок і вивчається в клінічних випробуваннях для серця, але поки що не привернула особливої уваги при збереженні легень, – сказав фахівець із перфузії органів і координатор із трансплантації в UMC в Утрехті Джітте Єннекенс.

Як це працює

Перфузія легень ex vivo (EVLP) – це метод, що дає змогу підтримувати, оцінювати та потенційно відновлювати легені донора поза тілом перед трансплантацією. Легені підключаються до насоса та апарату штучної вентиляції легень і перфузуються розчином, який функціонує як фізіологічна рідина.

У UMC в Утрехті був розроблений протокол HOPE для безпечного подовження часу перфузії з метою збереження життєздатності легень протягом ночі доти, доки трансплантація не буде виконана протягом дня.

Зараз дивляться

Холод і тепло

Донорські легені зазвичай транспортуються на льоду, а потім нагріваються до 37 градусів за Цельсієм з використанням протоколу нормотермічного EVLP для функціональної оцінки. Після nEVLP легені потім повертаються на лід до початку трансплантації.

Протокол виключає другий період на льоду, оцінюючи легені протягом однієї години, а потім зберігаючи легені за температури 12 градусів за Цельсієм до процедури.

Дослідження

Вчені представили дані, що порівнюють результати 12 випадків, проведених з використанням протоколу nEVLP-HOPE.

Контрольна група включала 118 випадків прямої трансплантації легень без перфузії в період з 2017 по 2022 роки. Операції проводилися в період з 2022 по 2024 роки з використанням протоколу HOPE з логістичних причин.

Жодна легеня в групі nEVLP-HOPE не була відхилена від трансплантації, а короткострокові результати були схожими в досліджуваній і контрольній групах.

– Наші результати показують, що HOPE – це безпечний та ефективний метод збереження легень після періоду нормотермічної ЕВЛП, – резюмували дослідники.

За їхніми словами, наступним кроком стане визначення стратегії консервації, яка буде найбільш корисною для конкретного типу донорської легені.

Джерело : MedicalXpress

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