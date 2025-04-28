Летние каникулы в Виннице: когда начнется отдых в 2025 году

Винницкие школьники с нетерпением ждут летних каникул, и эта долгожданная пора уже совсем близко. Несмотря на распространение отдельной информации о возможном сокращении периода летнего отдыха, эти данные не соответствуют действительности. В Департаменте образования Винницкого городского совета рассказали о сроках начала летних каникул для учеников винницких школ.

Факты ICTV узнавали, когда начнутся летние каникулы в Виннице и какой будет их продолжительность.

Когда в школах Винницы будут летние каникулы

Учебный год в Виннице в 2025 году завершится 6 июня. Летние каникулы в Винницкой общине для младших школьников начнутся уже 7 июня. Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

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По словам Оксаны Яценко, педагогический совет учебного заведения определяет сроки учебного года и продолжительность летних каникул в Виннице. По законодательству, учебный год не может длиться более 175 дней. Из-за военного положения не было дополнительных праздничных выходных, образовательный процесс не останавливался, даже во время карантина дети учились онлайн. Поэтому последний урок для школьников состоится 6 июня.

В громаде обучение проходит в штатном режиме: офлайн или в смешанном формате, в зависимости от ситуации с безопасностью. Все школы работают с учетом норм безопасности, и ученики продолжают обучение даже в сложных условиях военного времени.

Как будут проходить летние каникулы в Виннице в 2025 году

После завершения учебного года учеников ждут интересные события: младшие школьники будут отдыхать в пришкольных лагерях, девятиклассники получат документы о базовом среднем образовании, а одиннадцатиклассники продолжат сдачу национального мультипредметного теста (НМТ).

Таким образом, несмотря на сложные условия, учебный процесс в Винницкой громаде остается стабильным, и школьники начнут летние каникулы согласно графику.

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