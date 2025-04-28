Літні канікули у Вінниці: коли розпочнеться відпочинок у 2025 році

Вінницькі школярі з нетерпінням чекають на літні канікули, і ця довгоочікувана пора вже зовсім близько. Попри поширення окремої інформації про можливе скорочення періоду літнього відпочинку, ці дані не відповідають дійсності. У Департаменті освіти Вінницької міської ради розповіли про терміни початку літніх канікул для учнів вінницьких шкіл.

Факти ICTV дізнавалися, коли розпочнуться літні канікули у Вінниці та якою буде їхня тривалість.

Коли у школах Вінниці будуть літні канікули

Навчальний рік у Вінниці у 2025 році завершиться 6 червня. Літні канікули у Вінницькій громаді для молодших школярів почнуться вже 7 червня. Про це повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

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За словами Оксани Яценко, педагогічна рада навчального закладу визначає терміни навчального року та тривалість літніх канікул у Вінниці. За законодавством, навчальний рік не може тривати більше 175 днів. Через воєнний стан не було додаткових святкових вихідних, освітній процес не зупинявся, навіть під час карантину діти навчалися онлайн. Тому останній урок для школярів відбудеться 6 червня.

У громаді навчання відбувається в штатному режимі: офлайн або у змішаному форматі, залежно від ситуації з безпекою. Усі школи працюють з урахуванням норм безпеки, і учні продовжують навчання навіть у складних умовах воєнного часу.

Як проходитимуть літні канікули у Вінниці у 2025 році

Після завершення навчального року учнів чекають цікаві події: молодші школярі відпочиватимуть у пришкільних таборах, дев’ятикласники отримають документи про базову середню освіту, а одинадцятикласники продовжать складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

Отже, попри складні умови, навчальний процес у Вінницькій громаді залишається стабільним, і школярі розпочнуть літні канікули згідно з графіком.

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