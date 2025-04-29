100 дней президентства Трампа: падение рейтингов, хаос и осторожный оптимизм для Украины

29 апреля истекают первые 100 дней президентства Дональда Трампа, так называемый медовый месяц в американской политике. Свой второй срок на посту президента США Трамп начал бурно: взялся за реформирование правительства и различных институтов, сокращает и реорганизует исполнительную власть, вводит беспрецедентные таможенные тарифы на импорт, пытаясь повлиять на глобальный экономический порядок.

Последствиями такой политики стали значительные нарушения в работе учреждений и финансовых рынков, что привело к ряду судебных исков против Трампа. Кроме того, рейтинг Дональда Трампа за этот “медовый месяц” упал до самого низкого среди последних пяти президентов. Большинство американцев считают, что Трамп превысил свои полномочия, а также говорят, что американская экономика стала хуже.

Факты ICTV расспросили политолога, кандидата политических наук, доцента Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игоря Рейтеровича о рисках для Украины, стратегии демократов, падении рейтингов Трампа и его геополитических планах.

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100 дней президентства Трампа: хаос или продуманная стратегия

По словам политолога, Дональд Трамп на посту президента сейчас делает именно то, о чем говорил еще во время предвыборной кампании. Он обещал сокращение количества госслужащих, введение таможенных тарифов на импорт и тому подобное. Однако главная проблема заключается в том, как именно он реализует свои планы.

Одно дело — иметь четкий план с определенными сроками, показателями эффективности и ответственными за его выполнение. И совсем другое — когда решения внедряют, а потом, под давлением внешних обстоятельств или общественной реакции, меняют или вообще от них отказываются. В этом контексте Трамп не имеет ни стратегии, ни четкого плана действий с определенными показателями.

По словам Игоря Рейтеровича, у Дональда Трампа есть общее представление, что именно он хочет реализовать на практике, однако вопрос, что делать после — остается открытым.

— Практически нет людей, ответственных за то, чтобы довести хотя бы одну инициативу до финального завершения. Кстати, ситуация вокруг сокращения государственных служащих — одна из самых показательных, — отмечает политолог.

В качестве примера он приводит назначение Илона Маска главой Департамента эффективности правительства (DOGE) — человека, который находится вне сферы публичного управления. По словам Рейтеровича, Маск начинает увольнять работников и выдвигать требования по отчетности, что вызывает сопротивление внутри самой системы государственного управления.

Игорь Рейтерович отмечает, что министерства, ведомства и различные департаменты фактически отказываются выполнять указания Илона Маска. По его словам, ни у Маска, ни у Трампа нет реальных полномочий, которые позволяли бы заставить государственные органы действовать в соответствии с их требованиями.

— Поэтому хаос, да, он присутствует в первые 100 дней. Это достаточно условно управляемый хаос. Есть определенные магистральные линии, по которым Трамп будет двигаться, но они очень ситуативны — и в любой момент президент может от них отказаться или изменить направление, — подчеркивает политолог.

По словам политолога, Трамп получил от Байдена очень неплохую экономику и очень неплохую ситуацию внутри системы публичного управления. Поэтому даже на фоне таких действий Трампа институции продолжают работать.

Успеть до промежуточных выборов

По мнению политического эксперта, Дональду Трампу придется успеть реализовать свои ключевые инициативы до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. Именно тогда он должен показать успехи и конкретные результаты.

Если этого не произойдет, Трамп рискует потерять большинство и в Палате представителей, и в Сенате, а значит — значительная часть его инициатив будет заблокирована и останется нереализованной.

Игорь Рейтерович отмечает, что Трамп возлагает большие надежды на повышение таможенных тарифов на импорт.

— Он рассчитывает, что это позволит ему уверенно подойти к промежуточным выборам: американцы начнут зарабатывать больше и тратить меньше. Но пока происходит обратное, — отмечает политолог.

По словам эксперта, аналогичная ситуация и с планами оптимизации государственного аппарата ради экономии средств. Однако Трамп должен осознавать, что сокращение госслужащих не может продолжаться два года подряд. Более того, массовые увольнения неизбежно приведут к ухудшению качества государственных услуг, что не останется незамеченным обществом.

Демократы выбирают ждать

По словам политолога Игоря Рейтеровича, складывается впечатление, что Демократическая партия избрала для себя тактику ожидания — расчет на то, что Дональд Трамп сам навредит себе.

— Зачем им сейчас активно вмешиваться в политические процессы, если Трамп сам может сделать не очень хорошо для себя и, в конце концов, для Республиканской партии? — отмечает эксперт.

В то же время добавляет политолог, и сама Демократическая партия переживает серьезный внутренний кризис — кризис отсутствия новых лидеров и кризис идеологии. За последние десятилетия партия все больше приобретает признаки левого движения.

Игорь Рейтерович отмечает, что в Демократической партии появилось много левых идей, иногда даже псевдосоциалистических.

— Это проявляется как на уровне социального обеспечения, так и на уровне политики толерантности. Оказалось, что такая идеология подходит далеко не всем американцам. Перед демократами сейчас стоит серьезный вызов — найти собственный фокус. Будут ли это классические демократы, или новая социал-демократия условно североевропейского образца, или партия и в дальнейшем будет держаться левых идей, — говорит политолог.

По его словам, сейчас в Демократической партии наблюдаются внутренняя несогласованность, споры вокруг идеологических ориентиров и определенная растерянность после победы Дональда Трампа.

По мнению политолога, перед промежуточными выборами в Конгресс 2026 года в Демократической партии начнут появляться новые лидеры и активизируется внутренняя работа.

В то же время отмечает Игорь Рейтерович, победа Дональда Трампа поставила под сомнение будущее самой Республиканской партии, ведь Трамп фактически пытается поглотить ее и превратить в “трамповскую партию”, подчиненную себе.

Поэтому сейчас демократы скорее наблюдают за тем, к чему приведет политика Трампа. В то же время для них остаются принципиально важными вопросы — верховенство права, независимость судебной системы, регулируемая миграция и права человека. По словам эксперта, уступать этими ценностями демократы не собираются, хотя Трамп пока не совершал прямого наступления на эти принципы.

100 дней президентства: рейтинг Трампа

Демократы также внимательно следят за тем, какими будут рейтинги Дональда Трампа после первых 100 дней президентства, чтобы сделать соответствующие выводы. На сегодня рейтинг Трампа — самый низкий среди всех последних пяти президентов. Даже во время его первой каденции уровень поддержки был выше. И пока нет признаков того, что рейтинг президента начнет расти.

Согласно новому опросу ABC/Washington Post, организованному компанией Langer Research Associates при участии Ipsos, рейтинг одобрения работы Трампа упал с 45% в феврале до нынешних 39%. Это самый низкий показатель среди всех президентов США за первые 100 дней пребывания в должности со времен Гарри Трумена.

Трамп боится потерять большинство в Конгрессе

Соединенные Штаты являются президентской республикой, однако Конгресс имеет четкие полномочия, которые президент обойти не может. В частности, без одобрения Конгресса президент не имеет возможности принять бюджет. Также Конгресс может инициировать процедуру импичмента. Поэтому Дональд Трамп, как и любой другой президент на его месте, опасается потерять большинство в законодательном органе.

Исторически на промежуточных выборах в США часто происходит смена баланса сил: когда у власти президент-республиканец, демократы обычно возвращают себе большинство в Конгрессе, и наоборот.

— Я пока не вижу, за счет чего Трамп собирается улучшать жизнь американцев. А для его избирателя финансовая сторона очень важна: многие американцы зарабатывают довольно мало, а те, кто живет на социальную помощь, вообще чувствуют себя обделенными, ведь значительная часть финансирования шла на поддержку различных нацменьшинств, — отмечает Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, хотя Трамп и обещал изменить ситуацию, пока не видно никаких реальных сдвигов. Из-за этого часть избирателей-республиканцев может просто не прийти голосовать на промежуточных выборах, тогда как демократы мобилизуются, что позволит Демократической партии вернуть большинство в Конгрессе.

Взаимоотношения США и Украины за 100 дней президентства Трампа

Встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Риме 26 апреля существенно улучшила отношения между лидерами после конфликта в Овальном кабинете. По словам политолога, о том инциденте уже практически забыли.

— Встреча в Риме дает нам основания для осторожного оптимизма. Хотя делать поспешные выводы не стоит. К сожалению, мы имеем дело с президентом США, который иногда ведет себя как подросток. Но можем сказать, что наши взаимоотношения с Соединенными Штатами остаются рабочими: Украина продолжает получать разведданные, Америка участвует в мирных переговорах и так далее, — отмечает Игорь Рейтерович.

Есть высокая вероятность, что в ближайшее время Украина сможет подписать мирные соглашения.

Как отмечает политолог, даже если США выйдут из переговорного процесса, но сохранят поддержку Украины, это не станет катастрофой. Украина продолжит бороться с врагом — просто мир наступит позже.

По мнению Игоря Рейтеровича, если Дональд Трамп и решится выйти из переговоров, это продлится недолго.

— Скорее всего, он выйдет из переговорного процесса ненадолго — кофе попьет и вернется. К тому же у Трампа не будет никаких оснований снимать санкции с России. Помощь Украине он также не отменит, ведь в американских медиа это выглядело бы крайне негативно. Для большинства американцев Россия — это противник или даже враг, и это подтверждают все социологические опросы, в том числе проведенные уже во времена второго президентства Трампа, — отмечает политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, менее пятой части американцев считают Россию партнером. Для подавляющего большинства это страна-противник Соединенных Штатов. Игнорировать такое общественное мнение Трамп не может, особенно в условиях его низкого президентского рейтинга.

— Одно дело, если бы у него был рейтинг поддержки на уровне 60%. А когда Fox News показывает 44%, а CNN — 39%, и это за 100 дней президентства, которые в американской политической традиции называют “медовым месяцем”. Рейтинг Трампа за первые 100 дней его первой каденции был чуть выше. У Байдена на этом этапе было 56%. И на фоне этих цифр менять позицию по России? Надо быть очень рисковым парнем, — замечает политолог.

Если Дональд Трамп все же решит выйти из переговорного процесса, роль главного посредника перейдет к Европе. Среди потенциальных игроков эксперт называет Британию, Францию и Германию.

Часто упоминается и Китай, однако, по словам Рейтеровича, Пекин относится к посреднической роли осторожно и не спешит брать на себя такую ответственность, поскольку для Китая сейчас более важными остаются отношения с Соединенными Штатами.

— Еще раз подчеркну: даже если США заявят о выходе из переговоров, я не думаю, что они уйдут далеко и надолго, — подчеркнул эксперт.

Крым — Гренландия: возможна ли сделка между Трампом и РФ

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, теоретически Дональд Трамп мог бы предложить кремлевскому диктатору Владимиру Путину сделку: США признают российскую юрисдикцию над Крымом, а Россия взамен поддерживает аннексию Гренландии.

Однако, по словам эксперта, ситуация значительно сложнее. Тем странам, которые выступают против возможного захвата Гренландии Америкой, будет безразлично, поддерживает ли это Россия. Ведь для них Россия не та страна, к которой будут прислушиваться в цивилизованном мире.

К тому же если Соединенные Штаты действительно захотят аннексировать Гренландию, Трамп не слишком будет учитывать мнение Москвы или ее поддержку.

В то же время вопрос Крыма имеет совсем другой вес. Признание российской юрисдикции над Крымом для США — это табу. И Трамп вынужден будет это учитывать, отмечает Игорь Рейтерович.

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