Кардинал Маттео Дзуппи является одним из кандидатов на пост главы католической церкви после смерти Папы Римского Франциска.

Кто такой Маттео Дзуппи, чем отличился и его биография — читайте в материале Фактов ICTV.

Кардинал Маттео Дзуппи: биография

Маттео Мария Дзуппи родился 11 октября 1955 года в Риме (69 лет), в Италии, в многодетной католической семье. Его родители, Энрико и Карла Фумагалли, были журналистами.

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Сначала Маттео посещал лицей Верджилио, а затем учился в семинарии в Палестрине и получил степень бакалавра сакральной теологии в Папском Латеранском университете в Риме. Написал диссертацию по истории христианства, за что получил научную степень в римском университете Сапиенца.

9 мая 1981 года он был рукоположен во священника епархии Палестрина и назначен приходским викарием базилики Санта-Мария-ин-Трастевере под руководством Винченцо Палья. Позже Дзуппи заменил его на посту пастора церкви.

Итальянский кардинал Маттео Дзуппи работал в сообществе святого Эгидия, католической мирянской ассоциации, посвященной экуменизму и разрешению конфликтов.

Он был одним из четырех посредников двухлетних мирных переговоров в Риме. В 1992 году были заключены общие мирные соглашения, которые помогли прекратить гражданскую войну в Мозамбике. За это его признали почетным гражданином этой страны.

Маттео Дзуппи известен миротворческими инициативами не только в Италии, но и на международном уровне, в том числе и в Украине.

Кардинал Дзуппи: что известно о достижениях

Маттео Дзуппи получил орден За заслуги II степени.

Награда выдана 28 декабря 2023 года за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире.

31 января 2012 года Папа Бенедикт XVI назначил Маттео Дзуппи епископом-помощником Римской диецезии и титулярным епископом Вилла-Нова.

14 апреля 2012 года он получил епископское рукоположение от кардинала Агостино Валлини. На должности исполнял обязанности епископа-помощника и активно занимался инициативами, направленными на улучшение условий для малообеспеченных и пожилых людей, а также реализовывал программы поддержки для лиц с зависимостями и представителей ромской общины.

27 октября 2015 года Папа Римский Франциск назначил Дзуппи архиепископом Болоньи.

5 октября 2019 года Папа назначил его кардиналом-священником святого Эгидия.

21 февраля 2020 года стал членом Дикастерии, содействовал интегральному развитию человека.

18 апреля 2020 года стал членом Администрации наследия Апостольского престола.

24 мая 2022 года Папа Франциск избрал Дзуппи на пятилетний срок на должность президента Епископской конференции Италии.

В 2023 году Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миссию, которая будет способствовать уменьшению напряженности в конфликте в Украине из-за вооруженной агрессии РФ.

Фото: Украинская Греко- Католицкая Церковь

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