Кардинал Маттео Дзуппи: что известно о возможном преемнике Папы Римского
Кардинал Маттео Дзуппи является одним из кандидатов на пост главы католической церкви после смерти Папы Римского Франциска.
Кто такой Маттео Дзуппи, чем отличился и его биография — читайте в материале Фактов ICTV.
Кардинал Маттео Дзуппи: биография
Маттео Мария Дзуппи родился 11 октября 1955 года в Риме (69 лет), в Италии, в многодетной католической семье. Его родители, Энрико и Карла Фумагалли, были журналистами.
Сначала Маттео посещал лицей Верджилио, а затем учился в семинарии в Палестрине и получил степень бакалавра сакральной теологии в Папском Латеранском университете в Риме. Написал диссертацию по истории христианства, за что получил научную степень в римском университете Сапиенца.
9 мая 1981 года он был рукоположен во священника епархии Палестрина и назначен приходским викарием базилики Санта-Мария-ин-Трастевере под руководством Винченцо Палья. Позже Дзуппи заменил его на посту пастора церкви.
Итальянский кардинал Маттео Дзуппи работал в сообществе святого Эгидия, католической мирянской ассоциации, посвященной экуменизму и разрешению конфликтов.
Он был одним из четырех посредников двухлетних мирных переговоров в Риме. В 1992 году были заключены общие мирные соглашения, которые помогли прекратить гражданскую войну в Мозамбике. За это его признали почетным гражданином этой страны.
Маттео Дзуппи известен миротворческими инициативами не только в Италии, но и на международном уровне, в том числе и в Украине.
Кардинал Дзуппи: что известно о достижениях
Маттео Дзуппи получил орден За заслуги II степени.
Награда выдана 28 декабря 2023 года за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире.
- 31 января 2012 года Папа Бенедикт XVI назначил Маттео Дзуппи епископом-помощником Римской диецезии и титулярным епископом Вилла-Нова.
- 14 апреля 2012 года он получил епископское рукоположение от кардинала Агостино Валлини. На должности исполнял обязанности епископа-помощника и активно занимался инициативами, направленными на улучшение условий для малообеспеченных и пожилых людей, а также реализовывал программы поддержки для лиц с зависимостями и представителей ромской общины.
- 27 октября 2015 года Папа Римский Франциск назначил Дзуппи архиепископом Болоньи.
- 5 октября 2019 года Папа назначил его кардиналом-священником святого Эгидия.
- 21 февраля 2020 года стал членом Дикастерии, содействовал интегральному развитию человека.
- 18 апреля 2020 года стал членом Администрации наследия Апостольского престола.
- 24 мая 2022 года Папа Франциск избрал Дзуппи на пятилетний срок на должность президента Епископской конференции Италии.
В 2023 году Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миссию, которая будет способствовать уменьшению напряженности в конфликте в Украине из-за вооруженной агрессии РФ.
Фото: Украинская Греко- Католицкая Церковь