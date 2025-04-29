Кардинал Маттео Дзуппі: що відомо про можливого наступника Папи Римського
Кардинал Маттео Дзуппі є одним з кандидатів на посаду глави Католицької церкви після смерті Папи Римського Франциска.
Хто такий Матео Дзуппі, чим відзначився та яка його біографія — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Кардинал Маттео Дзуппі: біографія
Маттео Марія Дзуппі народився 11 жовтня 1955 року (69 років) в Італії, в Римі, в багатодітній католицькій родині. Його батьки, Енріко та Карла Фумагаллі, були журналістами.
Спочатку Маттео відвідував ліцей Верджіліо, а потім навчався в семінарії в Палестріні та здобув ступінь бакалавра сакральної теології в Папському Латеранському університеті в Римі. Написав дисертацію з історії християнства за що здобув науковий ступінь в Римському університеті Сапієнца.
9 травня 1981 року він був висвячений на священника єпархії Палестріна та був призначений парафіяльним вікарієм базиліки Санта-Марія-ін-Трастевере під керівництвом Вінченцо Палья. Пізніше Дзуппі замінив його на посаді пастора церкви.
Італійський кардинал Маттео Дзуппі працював у Спільноті Святого Егідія, католицькій мирянській асоціації, присвяченій екуменізму та вирішенню конфліктів.
Він був одним із чотирьох посередників дворічних мирних переговорів у Римі. В 1992 році були укладені загальні мирні угоди, які допомогли припинити громадянську війну в Мозамбіку. За це Маттео Дзуппі визнали почесним громадянином цієї країни.
Маттео Дзуппі відомий миротворчими ініціативами не тільки в Італії, а й на міжнародному рівні, зокрема й в Україні.
Кардинал Дзуппі: що відомо про досягнення
Маттео Дзуппі отримав Орден За заслуги II ступеню.
Нагорода видана 28 грудня 2023 за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі.
- 31 січня 2012 року Папа Бенедикт XVI призначив Маттео Дзуппі єпископом-помічником Римської дієцезії та титулярним єпископом Вілла-Нова.
- 14 квітня 2012 року він отримав Єпископські свячення від кардинала Агостіно Валліні. На посаді виконував обов’язки єпископа-помічника та активно займався ініціативами, спрямованими на покращення умов для малозабезпечених та людей похилого віку, а також реалізовував програми підтримки для осіб із залежностями та представників ромської спільноти.
- 27 жовтня 2015 року Папа Римський Франциск призначив Дзуппі Архієпископом Болоньї.
- 5 жовтня того 2019 року Папа призначив його кардиналом-священиком Святого Егідія.
- 21 лютого 2020 року став членом Дикастерії, займався сприянням інтегрального розвитку людини.
- 18 квітня 2020 року став членом Адміністрації спадщини Апостольського Престолу.
- 24 травня 2022 року Папа назначив Дзуппі на посаду президента Єпископської конференції Італії.
У 2023 році Папа Римський Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болонському та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, яка сприятиме зменшенню напруженості в конфлікті в Україні через збройну агресію РФ.
Фото: Українська Греко- Католицька Церква