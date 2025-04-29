Кардинал Маттео Дзуппі: що відомо про можливого наступника Папи Римського

Кардинал Маттео Дзуппі є одним з кандидатів на посаду глави Католицької церкви після смерті Папи Римського Франциска.

Хто такий Матео Дзуппі, чим відзначився та яка його біографія — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кардинал Маттео Дзуппі: біографія

Маттео Марія Дзуппі народився 11 жовтня 1955 року (69 років) в Італії, в Римі, в багатодітній католицькій родині. Його батьки, Енріко та Карла Фумагаллі, були журналістами.

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Спочатку Маттео відвідував ліцей Верджіліо, а потім навчався в семінарії в Палестріні та здобув ступінь бакалавра сакральної теології в Папському Латеранському університеті в Римі. Написав дисертацію з історії християнства за що здобув науковий ступінь в Римському університеті Сапієнца.

9 травня 1981 року він був висвячений на священника єпархії Палестріна та був призначений парафіяльним вікарієм базиліки Санта-Марія-ін-Трастевере під керівництвом Вінченцо Палья. Пізніше Дзуппі замінив його на посаді пастора церкви.

Італійський кардинал Маттео Дзуппі працював у Спільноті Святого Егідія, католицькій мирянській асоціації, присвяченій екуменізму та вирішенню конфліктів.

Він був одним із чотирьох посередників дворічних мирних переговорів у Римі. В 1992 році були укладені загальні мирні угоди, які допомогли припинити громадянську війну в Мозамбіку. За це Маттео Дзуппі визнали почесним громадянином цієї країни.

Маттео Дзуппі відомий миротворчими ініціативами не тільки в Італії, а й на міжнародному рівні, зокрема й в Україні.

Кардинал Дзуппі: що відомо про досягнення

Маттео Дзуппі отримав Орден За заслуги II ступеню.

Нагорода видана 28 грудня 2023 за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі.

31 січня 2012 року Папа Бенедикт XVI призначив Маттео Дзуппі єпископом-помічником Римської дієцезії та титулярним єпископом Вілла-Нова.

14 квітня 2012 року він отримав Єпископські свячення від кардинала Агостіно Валліні. На посаді виконував обов’язки єпископа-помічника та активно займався ініціативами, спрямованими на покращення умов для малозабезпечених та людей похилого віку, а також реалізовував програми підтримки для осіб із залежностями та представників ромської спільноти.

27 жовтня 2015 року Папа Римський Франциск призначив Дзуппі Архієпископом Болоньї.

5 жовтня того 2019 року Папа призначив його кардиналом-священиком Святого Егідія.

21 лютого 2020 року став членом Дикастерії, займався сприянням інтегрального розвитку людини.

18 квітня 2020 року став членом Адміністрації спадщини Апостольського Престолу.

24 травня 2022 року Папа назначив Дзуппі на посаду президента Єпископської конференції Італії.

У 2023 році Папа Римський Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болонському та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, яка сприятиме зменшенню напруженості в конфлікті в Україні через збройну агресію РФ.

Фото: Українська Греко- Католицька Церква

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